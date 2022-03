Xiaomi e OPPO allargano la disponibilità della MIUI 13 e della ColorOS 12 ad altri modelli. In queste ore stanno ricevendo Android 12 Xiaomi Mi 11 Ultra, POCO X3 GT, OPPO Reno4 5G e OPPO Reno4 Pro 5G. Andiamo a scoprire le novità in arrivo.

Novità aggiornamenti Xiaomi Mi 11 Ultra e POCO X3 GT

Partiamo con Xiaomi Mi 11 Ultra, che sta ricevendo un nuovo aggiornamento software basato su Android 12. La versione cinese è stata una delle prime ad accogliere l’update, ma ora tocca a quella internazionale. Le nuove versioni attualmente in distribuzione sono la 13.0.5.0.SKAEUXM (EAA) e la 13.0.2.0.SKAMIXM (Global).

Aggiornamento simile anche per POCO X3 GT, la variante internazionale di Redmi Note 10 Pro 5G lanciata lo scorso mese di luglio. Anche per lui è in arrivo la MIUI 13 a partire dall’Indonesia, con il firmware 13.0.1.0.SKPIDXM.

Entrambi accolgono le tante novità della MIUI 13, presentata gli ultimi giorni del 2021 in Cina e a gennaio in versione Global: tra i cambiamenti troviamo i miglioramenti lato sicurezza e privacy, i perfezionamenti a livello di efficienza e prestazioni (con Focused Algorithms, Atomized Memory e Liquid Storage) e qualche novità per quanto concerne la personalizzazione e il lato estetico (font, widget e non solo).

Novità aggiornamenti OPPO Reno4 5G e OPPO Reno4 Pro 5G

Anche OPPO prosegue con il rilascio di nuovi aggiornamenti basati su Android 12: dopo un paio di mesi scarsi di fase beta, in queste ore il rollout della ColorOS 12 stabile arriva a partire dalla Cina su OPPO Reno4 5G e OPPO Reno4 Pro 5G (comprese le varianti Limited Edition di quest’ultimo).

La nuova release del produttore cinese è stata annunciata in Cina lo scorso settembre e in versione globale il mese successivo. Tra le tante novità possiamo citare la funzione Car Screen Projection, le Omoji, la nuova UI con inedite animazioni, i miglioramenti alla funzione FlexDrop per il multitasking, la versione 2.0 di Smart Sidebar, i perfezionamenti a Cross-Screen per la comunicazione tra smartphone e PC e i passi avanti fatti lato privacy e sicurezza.

Come abbiamo visto, durante il mese di marzo saranno anche diversi altri i modelli OPPO a ricevere la ColorOS 12.

Come aggiornare Xiaomi Mi 11 Ultra, POCO X3 GT, OPPO Reno4 5G e OPPO Reno4 Pro 5G

Per aggiornare Xiaomi Mi 11 Ultra e POCO X3 GT potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI“. Per cercare nuovi update a bordo di OPPO Reno4 5G e OPPO Reno4 Pro 5G potete semplicemente recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software“.

