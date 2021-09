OPPO ha annunciato ufficialmente ColorOS 12, l’ultima versione della personalizzazione Android basata su Android 12. In questa news andremo a vedere quali sono i cambiamenti più importanti e i dispositivi OPPO, OnePlus e Realme che li riceveranno. Abbiamo suddiviso l’articolo in vari capitoli disponibili tramite l’indice sottostante al fine di facilitarne la lettura.

Nuove funzioni di ColorOS 12

Partiamo fin da subito con le nuove funzioni di ColorOS 12. La funzione FlexDrop è stata migliorata per favorire una migliore gestione del multitasking e adesso permette di trascinare un’app per passare alla visualizzazione a tutto schermo, in finestra piccola o in quella mini.

Arriva la versione 2.0 di Smart Sidebar con sei nuovi strumenti a disposizione degli utenti. Essi permettono di avviare rapidamente una traccia audio dal browser web all’applicazione di musica, comparare i prezzi di alcuni prodotti tramite diversi siti di eCommerce e una nuova funzione Cross-Screen per semplificare la comunicazione tra smartphone e PC. A tal proposito, tramite essa si potranno scambiare file, modificare documenti e più in generale controllare lo smartphone da un PC con Windows 10.

ColorOS 12 dispone anche della nuova funzione Car Screen Projection per facilitare l’accesso di applicazioni di navigazione di terze parti come Kuwo, Ximalaya, Baidu Maps, AutoNavi. È stata anche integrata la funzione Omoji in grado di realizzare emoji 3D ad alta risoluzione utilizzando specifici algoritmi.

Una UI tutta nuova

Il team di designer di OPPO ha lavorato molto per migliorare la UI generale di ColorOS con una serie di cambiamenti molto interessanti. Le linee guida dell’Infinite Design sono state rivoluzionate portando alla realizzazione di nuove icone, nuove animazioni e tanto altro. Le icone adesso utilizzano un design squadrato, con angoli arrotondati, per tutte le applicazioni.

Gli elementi a schermo mostrati dalla UI, come menu e testi, sono adesso posizionati in maniera migliore, sono più leggibili e sfruttano alla perfezione lo spazio offerto dall’interfaccia. OPPO ha anche incrementato il contrasto del testo e aggiunto varie tonalità di colore per migliorare l’esperienza utente.

Tante migliorie per animazioni e prestazioni

Il team di sviluppo di OPPO ha lavorato duramente al fine di migliorare le animazioni e più in generale le prestazioni di ColorOS 12. Infatti, sfruttando il motore grafico Quantum Animation che aggiunge più di 300 miglioramenti per le animazioni, gli utenti possono contare su un utilizzo sempre scattante e privo di indecisioni.

Al fine di ridurre lag e altri problemi che potrebbero rovinare l’esperienza utente, OPPO ha inserito un apposito motore AI pensato per ridurle al minimo: “In un test condotto presso i laboratori tecnici di OPPO, i risultati hanno mostrato che con questa tecnologia, dopo aver simulato un utilizzo continuativo di un telefono per 36 mesi, la riduzione delle prestazioni di lettura/scrittura era inferiore al 5%.”

Nuove funzioni di privacy e sicurezza

Uno degli aspetti più importanti di Android 12 è sicuramente l’estrema attenzione riposta nei nuovi controlli della privacy, un settore in cui anche il team di OPPO si è concentrato in modo particolare. L’utente viene visivamente avvisato ogniqualvolta la fotocamera, il microfono e la posizione sono utilizzati da un’applicazione, mentre un nuovo sistema di controllo dei permessi invia un promemoria al fine di evitare che alcune applicazioni di terze parti possano raccogliere dati personali in background.

ColorOS 12 dispone anche di un interessante sistema che prevede la rimozione dei metadata dalle immagini prima di essere condivise.

Disponibilità di ColorOS 12

OPPO ha fatto sapere che il primo smartphone della compagnia a ricevere l’aggiornamento sarà il modello OPPO Find X3 Pro Photographer Edition, mentre la serie OPPO Find X3 e la serie OnePlus 9 lo riceveranno nel mese di ottobre. La serie OPPO Find X2 e la serie OPPO Reno6 5G saranno aggiornamenti con le beta di ColosOS 12 durante il mese di novembre, mentre la serie Reno 5, OPPO K9, A95, A93, Ace 2 e la serie OnePlus 8 saranno aggiornati alla beta pubblica a dicembre.

OPPO ha intenzione di aggiornare più di 100 smartphone differenti a ColorOS 12 per raggiungere più di 150 milioni di utenti; ha anche annunciato tre aggiornamenti Android per i suoi smartphone di fascia alta. Infine, non è stato rivelato alcun piano di rilascio per quanto riguarda gli smartphone a marchio Realme, di cui probabilmente avremo ulteriori informazioni a breve.

