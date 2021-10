OPPO annuncia oggi la versione globale della ColorOS 12 basata su Android 12, che introduce un’inedita interfaccia utente e miglioramenti per quanto riguarda personalizzazioni, prestazioni e produttività. Al via anche il rilascio della prima beta, che per ora riguarda alcuni mercati asiatici e lo smartphone OPPO Find X3 Pro 5G.

In arrivo la ColorOS 12 globale: ecco novità, funzionalità e miglioramenti

La ColorOS 12 è stata svelata ufficialmente meno di un mese fa in Cina, ma oggi iniziamo a conoscere la versione globale che arriverà sugli smartphone del produttore (e a quanto pare anche su alcuni OnePlus). La nuova interfaccia utente è ispirata al design Infinite di OPPO e secondo le parole di quest’ultima offre contemporaneamente un’esperienza più inclusiva e una grafica più fluida.

Grazie al sistema anti-frammentazione e a una distribuzione intelligente delle risorse, la ColorOS 12 risulta più fluida, senza lag o rallentamenti nemmeno dopo un uso prolungato. Le ottimizzazioni introdotte da OPPO hanno consentito una diminuzione nel tasso di usura del sistema del 2,75% in tre anni, un utilizzo della memoria inferiore del 30% e un consumo della batteria minore del 20%.

Il Quantum Animation Engine adotta più di 300 nuove animazioni per effetti più dinamici e realistici, ma non mancano diverse altre utili funzionalità: tra queste PC Connect, 3-Finger Translate con Google Lens, FlexDrop (per un migliore multitasking) e PhoneManager, pensati per la produttività.

La ColorOS 12 rimane aperta a tutti gli sviluppatori Android, ed è per questo che la casa cinese mette a disposizione non solo Software Development Kit gratuiti per la fotocamera (che includono Ultra Steady Video Shooting, HDR e Super Wide-Angle), ma anche le funzionalità HyperBoost e Color Vision Enhancement.

Per quanto riguarda la privacy, OPPO sostiene di avere raccolto molti feedback da parte degli utenti. La ColorOS 12 integra non solo le funzioni pensate da Google con Android 12, come Privacy Dashboards, la possibilità di fornire localizzazione approssimativa e gli indicatori che avvisano quando sono in uso microfono e fotocamera, ma anche altre feature pensate da OPPO stessa, come Private System, Private Safe, App Lock e non solo. Grazie alla presenza di server dislocati in diverse località del mondo, la casa cinese garantisce che i dati degli utenti vengano conservati solo in quelli più vicini in un format non testuale (e trasmessi solo con un protocollo proprietario).

Quando arriverà la ColorOS 12 globale? Il piano di roll-out di OPPO

OPPO rilascerà la prima versione beta di ColorOS 12 a partire da Indonesia e Malesia, per lo smartphone OPPO Find X3 Pro 5G. La distribuzione proseguirà gradualmente tra la fine del 2021 e il 2022 in altri Paesi e su altri dispositivi del marchio. L’azienda ha intenzione di aggiornare in tutto più di 110 dispositivi, coinvolgendo più di 150 milioni di utenti in tutto il mondo.

Come potete vedere OPPO ha diffuso le tempistiche per il roll-out in Europa Occidentale della versione beta di ColorOS 12 e Android 12:

da ottobre 2021: OPPO Find X3 Pro 5G

da novembre 2021: OPPO Find X2 Pro, Find X2 Pro Lamborghini Edition, Reno6 Pro 5G e Reno6 5G

da dicembre 2021: OPPO A74 5G, A73 5G

prima metà del 2022: OPPO Find X3 Neo 5G, Find X3 Lite 5G, Find X2 Neo, Find X2 Lite, Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Reno4 Z 5G, Reno 10x Zoom, A94 5G, A54 5G, A53s 5G

seconda metà del 2022: OPPO A74, A53, A53s, A16s

