A pochi giorni dalla presentazione di POCO F3 GT, la casa cinese svela un altro smartphone Android. Si tratta di POCO X3 GT, un dispositivo che marchio a parte ci sembra di aver già visto: i più attenti non potranno fare a meno di notare la sua somiglianza con Redmi Note 10 Pro 5G, e infatti questo nuovo POCO non è altro che la sua versione internazionale.

POCO X3 GT è ufficiale: scopriamo le specifiche tecniche

POCO X3 GT è identico a Redmi Note 10 Pro 5G, sia per quanto riguarda le specifiche tecniche sia a livello estetico. Il display è lo stesso LCD IPS da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con 120 Hz di refresh rate e con vetro Gorilla Glass Victus, ma non cambia nemmeno il SoC, un MediaTek Dimensity 1100 accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Sul retro spicca una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre all’interno del foro nello schermo prende posto la fotocamera da 16 MP per i selfie. Non cambia ovviamente neanche la batteria, che resta sugli stessi 5000 mAh del gemello Redmi (con ricarica rapida da 67 W), così come tutto il resto, che vede sensore d’impronte laterale, speaker stereo, infrarossi e connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e USB Type-C. Lato software abbiamo a bordo Android 11 con la MIUI 12.5 for POCO.

Anche le dimensioni sono le medesime: 163,3 x 75,9 x 8,9 millimetri, con un peso di 193 grammi.

Prezzo e uscita di POCO X3 GT

POCO X3 GT sarà disponibile nei prossimi giorni in America Latina, Africa, Sud-est asiatico e Medio Oriente al prezzo di partenza consigliato di 299 dollari (8-128 GB, 30 dollari in più per la variante da 8-256 GB) e nelle colorazioni Cloud White, Wave Blue e Stargaze Black. Non abbiamo per ora informazioni riguardanti il possibile arrivo in Europa: continuate a seguirci per restare aggiornati sulla commercializzazione.

