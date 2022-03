Nuovi smartphone OPPO stanno per ricevere l’attesa ColorOS 12 basata su Android 12, alcuni in versione beta altri in quella stabile. Scopriamo la lista diramata direttamente dal produttore cinese attraverso l’account Twitter ufficiale, che riguarda il mese di marzo 2022 e si riferisce al mercato globale.

La ColorOS 12 porterà Android 12 a marzo su questi smartphone OPPO

Secondo quanto riferito saranno tre gli smartphone Android di casa OPPO a ricevere la ColorOS 12 beta global durante il mese di marzo. Si tratta di OPPO A53s 5G (India), OPPO Reno4 Z 5G (Filippine e Thailandia) e OPPO Reno7 Pro 5G (India). A questi si aggiungeranno verso fine mese altri undici modelli, che potranno installare l’ultima release in versione stabile.

Ecco il calendario completo diffuso da OPPO:

OPPO A53s 5G (India) – beta dal 15 marzo 2022

OPPO Reno4 Z 5G (Filippine e Thailandia) – beta dal 16 marzo 2022

OPPO Reno7 Pro 5G (India) – beta dal 29 marzo 2022

OPPO Reno4 Pro 5G (Thailandia) – stabile dal 24 marzo 2022

OPPO Reno5 Lite (Kazakhstan), Reno4 Lite (Kazakhstan), Reno5 F (Indonesia), Reno4 F (Indonesia), F19 Pro (India), F17 Pro (India), A94 (Emirati Arabi Uniti), A93 (Emirati Arabi Uniti) – stabile dal 29 marzo 2022

OPPO Reno4 Pro (India e Indonesia) – stabile dal 31 marzo 2022

OPPO Reno4 (Indonesia) – stabile dal 31 marzo 2022

OPPO ribadisce inoltre che è in corso il rollout della ColorOS 12 e di Android 12 per diversi modelli anche in Italia: si tratta di OPPO Find X3 Pro 5G, Find X3 Neo 5G, Find X3 Lite 5G, Reno6 Pro 5G, Reno6 5G e A73 5G.

