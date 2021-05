Ad inizio maggio importanti leak e rumor puntavano l’attenzione sull’imminente lancio di Redmi Note 10 Pro 5G, ed in queste ore l’azienda lo ha ufficialmente svelato.

Caratteristiche Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro 5G ha dalla sua una scheda tecnica e un design di tutto rispetto, il che lo pone come uno degli smartphone Android economici più interessanti degli ultimi mesi. Frontalmente trova posto un pannello LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con fotocamera punch hole da 16 MP, supporto HDR10+, sensore per le impronte e refresh rate da 120 Hz.

Sotto la scocca è stato integrato il processore MediaTek Dimensity 1100 con GPU ARM G77 MC9, 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio di archiviazione in formato UFS 3.1; insomma, tutto ciò che ogni utente può chiedere per uno smartphone 5G di fascia media. Posteriormente Redmi Note 10 Pro 5G flette i muscoli con un modulo fotografico triplo con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP.

Decisamente completa la connettività con supporto alla reti 5G SA/NSA, Dual SIM, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ma anche la componente multimediale con audio stereo con supporto Dolby Atmos e audio Hi-Res. Il sistema operativo, infine, è Android 11 con la MIUI 12.5.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 × 1080 pixel con HDR10+, refresh rate da 120 Hz, gamma cromatica 100% DCI-P3, 450 nits di luminosità, sensore per le impronte e vetro Corning Gorilla Glass Victus;

processore MediaTek Dimensity 1100 con GPU ARM G77 MC9;

6/8 GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1;

fotocamera principale: sensore da 64 MP con apertura f/1.79, LED flash, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 119° con apertura f/2.3 aperture, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP;

audio USB Type-C, speaker stereo con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio;

certificazione IP53;

Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC 3.0;

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W;

dimensioni: 163.3 x 75.9 × 8.9mm;

peso: 193 grammi;

Android 11 con la MIUI 12.5.

Prezzo e disponibilità Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro 5G è disponibile in pre-ordine in Cina da oggi e sarà acquistabile da tutti a partire dal prossimo 1 giugno. Lo smartphone arriverà nei colori verde, bianco e blu al prezzo di 1499 yuan (circa 190 euro) per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, 1799 yuan (circa 230 euro) con 8 GB di RAM e 128 GB di storage e 1999 yuan (circa 255 euro) per il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.