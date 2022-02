Il Mobile World Congress 2022 ha da poco aperto i battenti, ma neppure gli annunci in arrivo da Barcellona — tra gli altri, Huawei, POCO e Realme (ecco la nostra recensione di Realme GT2 Pro) hanno già scoperto le proprie carte — ci impediscono di mettere insieme anche oggi una ricca raccolta di aggiornamenti software per dispositivi Android, nel caso di specie riconducibili a Samsung, Xiaomi e OnePlus.

La selezione odierna è persino più variegata rispetto a quelle dei giorni scorsi, comprendendo smartphone e tablet, aggiornamenti ad Android 12 o le solite patch di sicurezza mensili. Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme tutte le novità di questi nuovi update software.

Samsung Galaxy S21 FE, A72, A71, Tab S6, Tab Active 3: le novità degli aggiornamenti

Partiamo subito da Samsung, che tanto per cambiare è responsabile della maggior parte degli aggiornamenti di questa raccolta. I dispositivi destinatari degli update sono i tablet Samsung Galaxy Tab S6 e Samsung Galaxy Tab Active 3, gli smartphone di fascia media Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy A72 e l’aspirante best buy Samsung Galaxy S21 FE.

Tutti i modelli elencati stanno ricevendo le patch di sicurezza di febbraio 2022 (ecco il nostro articolo con tutti i dettagli), in particolare:

Samsung Galaxy Tab Active 3 sta ricevendo la versione firmware T575XXU3BVB1 . Il roll out è già in corso in numerosi Paesi europei, tra i quali figura anche l’ Italia .

sta ricevendo la versione firmware . Il roll out è già in corso in numerosi Paesi europei, tra i quali figura anche l’ . Samsung Galaxy Tab S6 si sta aggiornando alla versione firmware T867USQS7CVB1 , ma per il momento il roll out tocca soltanto il modello LTE e il solo mercato USA (modelli Sprint e T-Mobile).

si sta aggiornando alla versione firmware , ma per il momento il roll out tocca soltanto il modello LTE e il solo mercato USA (modelli Sprint e T-Mobile). Samsung Galaxy A71 sta ricevendo la versione firmware A715FXXU8BVB1 in vari Paesi dell’America Latina. Il modello 5G non si è ancora aggiornato.

sta ricevendo la versione firmware in vari Paesi dell’America Latina. Il modello 5G non si è ancora aggiornato. Samsung Galaxy A72 (ecco la nostra recensione) si sta aggiornando alla versione firmware A725FXXU4BVB4 e il roll out è partito dalla Russia.

(ecco la nostra recensione) si sta aggiornando alla versione firmware e il roll out è partito dalla Russia. Samsung Galaxy S21 FE (ecco la nostra recensione) sta ricevendo un file OTA da circa 300 MB con il firmware G990BXXS1BVB3. Il roll out è già in corso in Europa, ma non c’è ancora traccia della One UI 4.1.

Xiaomi 11T Pro: le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento in roll out per Xiaomi 11T Pro (ecco la nostra recensione) fa il paio con quello per Xiaomi Mi 11 Lite 4G visto qualche ora fa. Si tratta, dunque, di un major update comprensivo della MIUI 13 e di Android 12 e la segnalazione arriva dal canale Telegram MIUI Download by xiaomiui.

Ci troviamo di fronte ad una build stabile “EU“, quindi destinata ai modelli europei, tuttavia il roll out dà la precedenza agli utenti Mi Pilot al fine di scongiurare la presenza di bug importanti. Entrando più nei dettagli, Xiaomi 11T Pro sta ricevendo un file OTA da ben 3,5 GB che introduce la versione firmware V13.0.8.0.SKDEUXM, comprensiva anche delle patch di sicurezza di questo mese. Ecco il changelog completo dell’aggiornamento:

System:

Stable MIUI based on Android 12

Updated Android security patch to February 2022.

Increases the security of the system

New features and improvements:

Opening of applications as floating windows directly from the sidebar.

Optimizations:

Enhanced accessibility support for Phone, Clock as well as Weather

Mind map nodes are more convenient and intuitive.

OnePlus 9RT: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo con OnePlus 9RT, che torna ad aggiornarsi a meno di due settimane dall’ultima volta. Come segnalato sul forum ufficiale, lo smartphone sta ricevendo la versione firmware MT2111_11_A.05.

Il changelog completo è molto lungo e, accanto alle patch di sicurezza di febbraio 2022, sono presenti tantissime ottimizzazioni a livello di sistema, fotocamera, Bluetooth e altro. Ecco l’elenco completo:

System [Optimized] the button color of Data saving [Fixed] abnormal display of permission box when accessing File Manager for the first time [Fixed] abnormal display issue when checking software update in Administrator mode [Fixed] low probability issue that setting the auto screen off time not working and the screen becomes always on [Fixed] the issue that Clock not responding after switching to dark mode on the World clock page [Fixed] the issue that alarm is incorrectly restored in specific scenarios [Improved] system stability [Updated] Android Security Patch to 2022.02

Camera [Optimized] the video quality when taking 60 fps video with ultra-wide in dark scenes [Fixed] the issue that may lose photos when using ultra-wide in night mode with night tripod mode on [Fixed] slight distortion and blurring issue of photos when taking pictures under 50 MP [Fixed] abnormal issue of the Flash when taking videos with Flash and Ultra steady on

Bluetooth [Optimized] the stability of connecting phone to car with Bluetooth [Optimized] audio playback stability while connecting phone to car via Bluetooth

Gallery [Optimized] response time for “sync photos” in Cloud Service [Fixed] the freezing issue while sharing pictures in Gallery

Others [Fixed] the freezing issue when making video call on Instagram.



Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, A72, A71, Tab S6, Tab Active 3, Xiaomi 11T Pro, OnePlus 9RT

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

