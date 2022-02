Lo Xiaomi Mi 11 Lite 4G (ecco la nostra recensione) sta ricevendo, in Europa (anche in Italia), la MIUI 13 basata su Android 12 in versione stable beta. L’aggiornamento arriva a pochi giorni di distanza da quello ricevuto dallo stesso smartphone in versione Global.

L’aggiornamento di Xiaomi Mi 11 Lite 4G alla MIUI 13, contrassegnato dalla versione 13.0.3.0.SKQEUXM, ha un peso di 3 GB ed è da poche ore cominciato ad arrivare su tutti i Mi 11 Lite 4G con a bordo la rom europea (indicata con la sigla EEA), come testimoniato dalla seguente immagine.

Di seguito lo scarno changelog dell’aggiornamento che contiene le patch di sicurezza aggiornate a gennaio 2022.

Altro

– Prestazioni di sistema ottimizzate

– Maggiore sicurezza e stabilità di sistema

Per aggiornare il vostro Xiaomi 11 Lite 4G all’ultima versione software, basterà seguire il seguente percorso: “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

