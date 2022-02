Realme GT2 e Realme GT2 Pro arrivano in Europa: i due nuovi smartphone Android, svelati in Cina a inizio anno, sono stati presentati ufficialmente anche per il mercato europeo. Andiamo a scoprire insieme se è cambiato qualcosa nelle specifiche tecniche e soprattutto i prezzi e le disponibilità per l’Italia.

Realme GT2 e Realme GT2 Pro arrivano in Europa

Realme GT2 e GT2 Pro confermano le caratteristiche che abbiamo visto qualche settimana fa, con specifiche di fascia alta e un design particolarmente curato. I due smartphone nascono dalla collaborazione con il noto designer Naoto Fukasawa e sono i primi dispositivi a poter contare su versioni con biopolimeri, con una riduzione del 35,5% nell’impronta ecologica. Ci sono voluti 12 mesi e 63 prototipi per sviluppare questa soluzione, realizzata con un processo di incisione laser da 0,1 mm.

Gli smartphone condividono diverse caratteristiche, tra le quali le memorie, parte del comparto fotografico, la connettività e la dimensione della batteria (5000 mAh per entrambi). Cambiano però alcune specifiche chiave, come il display AMOLED (WQHD+ e LTPO sul Pro) e il SoC (Snapdragon 888 per GT2 e Snapdragon 8 Gen 1 per GT2 Pro); differenze anche nel sensore ultra-grandangolare (che sale da 8 a 50 MP nel Pro) e nella fotocamera anteriore.

Realme GT2 Pro può contare su uno schermo AMOLED LTPO 2.0 con refresh adattivo tra 1 e 120 Hz, in grado di far risparmiare fino al 50% dell’energia fornendo il massimo della frequenza di aggiornamento solo quando serve. Il pannello, protetto da vetro Corning Gorilla Glass Victus, copre il 100% della gamma di colori P3 e offre una densità di pixel di 525 ppi, una luminosità massima di 1400 nit, un touch sampling rate di 1000 Hz e un contrasto di 5.000.000:1.

Previous Next Fullscreen

Lo smartphone porta al debutto la prima fotocamera ultra-grandangolare con 150° di campo visivo e con modalità fish-eye, grazie al sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP. La 40X Micro-lens Camera consente di fare ingrandimenti in stile “microscopio”.

Da segnalare un paio di ulteriori differenze tra Realme GT2 e GT2 Pro: per entrambi è integrato un sistema di raffreddamento con camera di vapore, ma il modello Pro può contare su una struttura di raffreddamento a 9 strati (GT2 si ferma a 8); inoltre GT2 dispone di un sistema HyperSmart Antenna Switching, contro l’Antenna Array Matrix System del fratello maggiore. Quest’ultimo è in grado di sfruttare le 12 antenne integrate per selezionare automaticamente quella ottimale in base alla potenza del segnale.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di Realme GT2 e Realme GT2 Pro:

Scheda tecnica Realme GT2

display AMOLED E4 da 6,62 pollici Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888 con CPU octa core e GPU Adreno 660

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (con OIS), ultra-grandangolare da 8 MP (119°) e macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte integrato nel display, altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata SuperDart da 65 W

Android 12 con Realme UI 3.0

dimensioni: 162,9 x 75,8 x 8,6 mm, peso di 199 g

Scheda tecnica Realme GT2 Pro

display AMOLED 2K LTPO da 6,7 pollici WQHD+ con refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz

con refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con CPU octa core e GPU Adreno 730

con CPU octa core e GPU Adreno 730 8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1

di memoria interna UFS 3.1 tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (con OIS), ultra-grandangolare da 50 MP (150°) e macro da 2 MP

(150°) e macro da 2 MP fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte integrato nel display, altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata SuperDart da 65 W

Android 12 con Realme UI 3.0

dimensioni: 163 x 74,4 x 8,16 mm, peso di 189 g

Previous Next Fullscreen

A bordo degli smartphone la Realme UI 3.0 basata su Android 12, completa di icone 3D di nuova concezione, Fluid Space Design, Omoji e funzioni di privacy migliorate (come il controllo delle autorizzazioni delle app e l’oscuramento della posizione). Il produttore cinese promette 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 4 anni di patch di sicurezza per la nuova serie.

Prezzi e uscita di Realme GT2 e Realme GT2 Pro in Italia

Realme GT2 Pro sarà disponibile all’acquisto in Italia dall’8 marzo 2022 al prezzo promozionale di 649 euro per la versione 8-128 GB. Il listino al di fuori del periodo di lancio è di 749 euro. Realme GT2 sarà invece acquistabile in offerta a partire da 449 euro.

Potrebbe interessarti: Recensione Realme 9 Pro+