Il ritorno del MWC 2022, il cui svolgimento è stato pesantemente condizionato dalla pandemia, segna il debutto per POCO, un brand nato da una costola di Xiaomi e dedicato ai più giovani. Sono due le novità presentate alla fiera che si sta svolgendo a Barcellona, pensati per aggiornare e completare una line-up pensata per dominare la fascia media e quella medio-bassa del mercato.

POCO X4 Pro 5G, le caratteristiche

POCO X4 Pro 5G è indubbiamente il più atteso dei due, grazie a una scheda tecnica davvero interessante a cui si abbinano, ancora una volta, prezzi molto allettanti, con una promozione di lancio che vi segnaliamo a fine articolo. Per la prima volta POCO ha scelto uno schermo AMOLED sulla serie X, che sta dunque crescendo di livello per offrire prodotti in grado di offrire un’esperienza d’uso sempre più vicina a quella dei modelli più costosi.

Lo schermo ha una diagonale di 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) ma soprattutto una frequenza di refresh di 120 Hz, per garantire un’esperienza d’uso fluida, resa ancora più piacevole dal touch sampling rate a 360 Hz, per una risposta immediata a ogni tocco. I colori sono resi in maniera intensa grazie gamma di colori DCI-P3 e la certificazione SGS Eye Care rende piu sicure anche le lunghe sessioni di gioco.

POCO ha scelto uno Snapdragon 695, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri, per gestire il funzionamento dello smartphone. La CPU octa core è affiancata da 8 GB di RAM, che possono salire fino a 11 GB grazie alla tecnologia Dynamic RAM Expansion, che sfrutta parte dei 256 GB di memoria interna per massimizzare le prestazioni, soprattutto per quanto riguarda il gaming.

La connettività include il supporto alle reti 5G, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, USB Type-C, GPS, GLONASS, con un lettore di impronte integrato nel tasto di accensione/sblocco. Ottima anche la batteria, una unità da 5.000 mAh assistita dalla ricarica rapida a 67 watt che permette di ricaricare completamente lo smartphone in appena 41 minuti. Ottima la parte multimediale con motore di vibrazione lineare sull’asse Z, doppio speaker per un audio forte e coinvolgente e interfaccia MIUI 13 per rendere unica l’esperienza d’uso.

POCO X4 Pro 5G è anche il primo del brand asiatico a utilizzare un sensore fotografico da 108 megapixel (f/1.79): si tratta di un modello da 1/1.52″con tecnologia pixel binning 9in1 che permette di catturare più luce per immagini luminose anche in condizioni di luce difficili. A fargli compagnia troviamo un sensore da 8 megapixel (f/2.2) con lenti ultra grandangolari (FoV 119 gradi) e un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4), mentre nella parte frontale, con una soluzione punch hole, trova posto un sensore da 16 megapixel (f/2.4).

Le dimensioni infine sono di 164,19 x 76,1 x 8,12 millimetri per un peso di 205 grammi. Da segnalare la presenza di un connettore da 3,5 mm per le cuffie e della certificazione IP53, che rende questo POCO X4 Pro 5G resistente agli schizzi d’acqua.

POCO M4 Pro, la scheda tecnica

A quasi quattro mesi dal lancio della versione 5G, il brand asiatico presenta POCO M4 Pro, che a differenza del fratello può contare sulla “sola” connettività 4G. Non è solo questa la differenza, visto che il nuovo POCO è più piccolo rispetto alla variante 5G con cui ha in comune solo in nome.

Si parte da uno schermo AMOLED, una prima assoluta per un dispositivo della serie M, con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e diagonale da 6,43 pollici, con frequenza di refresh a 90 Hz, touch sampling rate a 180 Hz e gamma di colore DCI-P3, con vetro protettivo Gorilla Glass 3. Anche in questo caso troviamo la certificazione SGS Eye Care per proteggere gli occhi durante l’utilizzo del dispositivo.

Sotto la scocca trova posto un MediaTek Helio G96, con CPU octa core e GPU ARM Mali-G57, affiancato da due diversi tagli di memoria: 6-128 GB e 8-256 GB, con la memoria interna che in entrambi i casi può essere espansa con microSD fino a 1 TB. Il modello con 8 GB di RAM può contare sulla tecnologia Dynamic RAM Expansion, che permette di utilizzare lo storage per aggiungere fino a 3 GB di RAM virtuale al sistema.

POCO M4 Pro dispone di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel (f/1.8) e pixel binning 4in1, affiancato da un sensore da 8 megapixel (f/2.2) con lente ultra grandangolare (FoV 118 gradi) e da un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4). Nella parte frontale, ancora una volta con la tecnologia punch hole, è presente un sensore da 16 megapixel (f/2.4) per selfie di buona qualità.

Come POCO X4 Pro 5G, anche questo smartphone utilizza una batteria da 5.000 mAh, che può contare sulla ricarica rapida a 33 watt. Nonostante una batteria così capiente le dimensioni sono accettabili, 159,87 x 73,87 x 8,09 millimetri, così come il peso che si ferma a 179,5 grammi.

La connettività incluse il supporto alle rete 4G, il WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, NFC, emettitore a infrarossi e presa da 3,5 millimetri per le cuffie. Il lettore di impronte è integrato nel tasto di accensione/sblocco e completano la dotazione una coppia di speaker e la certificazione IP53.

Prezzi e disponibilità di POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro

Entrambi gli smartphone saranno in vendita, sullo store ufficiale po.co e su Amazon, a partire dal 2 marzo. Vediamo nel dettaglio i prezzi di listino, le colorazioni e le promozioni di lancio dedicate a POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro.

POCO X4 Pro 5G sarà in vendita nelle colorazioni Laser Black, Laser Blue e POCO Yellow in due varianti:

POCO X4 Pro 5G 6-128 GB a 299,90 euro

POCO X4 Pro 5G 8-256 GB a 349,90 euro

A partire dalle 13:00 del 2 marzo e per 6 giorni, entrambi i modelli saranno scontati di 30 euro, sullo store ufficiale e su Amazon.

POCO M4 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Power Black, Cool Blue e POCO Yellow in due versioni:

POCO M4 Pro 6-128 GB a 229,90 euro

POCO M4 Pro 8-256 GB a 279,90 euro

Entrambi saranno scontati di 30 euro a partire dalle 13:00 del 2 marzo e per 6 giorni, sia su Amazon che sullo store ufficiale.

Super sconti su Goboo

Se avete deciso di acquistare uno dei nuovi smartphone POCO date un’occhiata anche a Goboo, il noto store online che spedisce dai magazzini europei. Grazie alla promozione di lancio, valida dal 2 al 7 marzo, potrete risparmiare ulteriormente sui prezzi di vendita. Il coupon aggiuntivo è già disponibile, i9n quantità limitata, su Goboo, che proprio oggi ha aperto i preordini.

Vi basterà quindi preordinare oggi uno dei due smartphone pagando un deposito di appena 20 euro, entro il 2 febbraio. Dal giorno successivo, e fino al 7 febbraio, potrete pagare il saldo e applicare il coupon da 20 euro, per ottenere prezzi decisamente vantaggiosi.

In più i primi 500 utenti che acquisteranno POCO X4 Pro 5G riceveranno una borsa riutilizzabile firmata Goboo. Inoltre invitando due amici parteciperete a una estrazione con premi sicuri, tra cui uno Xiaomi Pad 5. Per chi acquista POCO M4 Pro 5G invece in regalo una Mi Band 6 (con il modello 6-128 GB per il quale non è previsto il coupon da 20 euro), e una borsa (per i primi 300 utenti). Ecco link e prezzi per l’acquisto: