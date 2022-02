Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono ancora il presente e il futuro prossimo della serie Made by Google, tuttavia all’orizzonte si intravedono già i loro successori Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

Gli ultimi giorni sono stati un autentico profluvio di indiscrezioni sui prossimi smartphone di riferimento di Big G, tra primi render, immagini e video più dettagliati e persino le probabili specifiche tecniche. Le informazioni trapelate oggi sono ancora più interessanti, perché non si riferiscono allo smartphone attraverso immagini ancora astratte, ma ce lo fanno percepire già come qualcosa di concreto.

Google Pixel 7 già certificato in India?

Seguendo il consueto modus operandi, Google dovrebbe presentare ufficialmente i propri nuovi smartphone di punta il prossimo autunno negli Stati Uniti. Come si evince dalle immagini già trapelate nei giorni addietro, Google Pixel 7 Pro non dovrebbe stravolgere il design già iconico e perfettamente riconoscibile del predecessore Pixel 6 Pro.

Tornando alla viva attualità delle nuove informazioni emerse, un dispositivo della serie Google Pixel è stato appena certificato in India dal BIS (Bureau of Indian Standards) facendo pensare ad un lancio imminente. Questo dispositivo presenta model number GX7AS e a rendere insolito il suo avvistamento è il fatto che Google non abbia lanciato alcun nuovo modello in India dai tempi di Pixel 4a.

Purtroppo la certificazione in argomento non ci offre informazioni approfondite sul dispositivo, ma da un precedente report si evince che il modello GX7AS dovrebbe essere prodotto in tre varianti, che potrebbero corrispondere a Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro e Google Pixel 7a.

Tutte queste, comunque, potrebbero essere mere speculazioni della fonte, visto che Google non ha ufficialmente lanciato la serie Pixel 6 in India e che c’è un altro modello della serie Pixel, anch’esso facente parte di una famiglia di tre modelli, molto più vicino al lancio: Google Pixel 6a.

