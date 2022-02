A poche ore dalle prime presunte immagini relative a Google Pixel 7, ecco che Steve Hemmestoffer, meglio conosciuto come @OnLeaks, ha mostrato le prime immagini di Google Pixel 7 Pro in collaborazione esclusiva con Smartprix. Si tratta di render realizzati dal noto leaker e basati sulle informazioni di cui è in possesso, sufficienti a mostrarci quello che potrebbe essere l’aspetto del nuovo flagship di Google.

Google Pixel 7 Pro, un design in evoluzione

Il design di Pixel 7 Pro, che potete vedere in copertina e all’interno dell’articolo, oltre che nel video a fine pagina, mostrano una evoluzione rispetto al modello attualmente in commercio, senza però abbandonare le scelte di quest’anno. Nella parte frontale troverebbe posto, secondo @OnLeaks, uno schermo da 6.7/6.8 pollici, con risoluzione QHD+ e bordi curvi, con un singolo foro nella parte alta per ospitare la fotocamera frontale.

Piccole novità al posteriore, dove rimane l’inserto fotografico che copre tutta la larghezza dello smartphone. Stavolta però l’inserto va a fondersi con il frame laterale, diventando quindi parte integrante della struttura, una soluzione più elegante e che ricorda quanto visto in passato su alcuni smartphone della concorrenza.

Resta, a quanto pare, anche la doppia colorazione della cover posteriore, uno degli elementi più caratteristici della serie Pixel 6, mentre nella parte inferiore trovano posto il connettore USB Type-C e una coppia di speaker. Tradizionali le scelte per il frame, con il carrellino della SIM sul lato sinistro e i tasti del volume su quello destro, insieme al tasto di accensione/sblocco.

Per quanto riguarda il comparto fotografico restano i tre sensori già visti su Pixel 6 Pro, anche se non ci sono dettagli sulla loro composizione. Con ogni probabilità comunque troveremo, oltre al sensore principale, un sensore con lente ultra grandangolare e uno zoom periscopico. Presenti anche un paio di sensori addizionali (uno dei quali dovrebbe essere quello di luminosità) e un microfono.

Le dimensioni approssimative del dispositivo dovrebbero essere di 163 x 76,6 x 8,7 millimetri, con lo spessore che sale a 11,2 millimetri in corrispondenza del modulo fotografico. Sembra dunque che Google abbia deciso di mantenere una linea con il passato, senza stravolgere il design, puntando piuttosto su una evoluzione in grado di mantenere le caratteristiche che hanno fatto apprezzare la serie attuale.

Manca comunque parecchio alla presentazione dei nuovi smartphone, che dovrebbe avvenire nel corso dell’autunno, quindi ci sarà tempo per scoprire se il disegno si affinerà ulteriormente o se ci saranno modifiche più sostanziali.