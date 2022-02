Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono arrivati in Italia solo da pochi giorni, ma è già il momento di iniziare a scoprire qualcosa in più sui prossimi smartphone della casa di Mountain View: oggi siamo in grado di mostrarvi il presunto design di Google Pixel 7 grazie ad alcune immagini del modello CAD 3D. Se siete curiosi proseguite nella lettura.

Questo è Google Pixel 7? Il design si mostra in queste immagini

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro non saranno lanciati prima dell’inizio autunno 2022, o almeno questi dovrebbero essere i tempi se Google seguirà quanto fatto quest’anno. Big G potrebbe infatti approfittarne per portarlo al debutto con Android 13, già disponibile nella Developer Preview 1 con molte novità (soprattutto sotto al cofano). Se lo sviluppo procederà seguendo la roadmap e senza grossi intoppi potremmo vedere la versione finale di Android 13 tra settembre e ottobre. E se la casa di Mountain View manterrà il comportamento del 2021 il nuovo smartphone made by Google dovrebbe vedere la luce in quello stesso periodo.

Manca ancora parecchio dunque, ma questo non significa che non stiano già spuntando le prime indiscrezioni. Oggi possiamo infatti dare uno sguardo al presunto design di Google Pixel 7, grazie alle immagini del modello CAD 3D diffuse da choosebesttech.com. L’aspetto non stravolge quello del modello attualmente in commercio, come prevedibile del resto: abbiamo anche stavolta un modulo fotografico sporgente che divide la scocca posteriore in due parti, ma in questo caso pare fondersi con lo chassis laterale (magari con gli stessi colori?).

Il design suggerisce inoltre la presenza di una doppia fotocamera con flash LED, posizionata come quella di Pixel 6. Nella parte superiore si intravede un componente che potrebbe suggerire la presenza di un’antenna mmWave 5G, mentre per il resto possiamo notare doppi altoparlanti, porta USB Type-C, pulsanti sul lato destro e sensore d’impronte integrato nello schermo.

Le dimensioni trapelate sono le seguenti: 155,6 x 73,1 x 8,7 mm (11,5 mm modulo fotografico compreso). Se fossero accurate indicherebbero uno smartphone un po’ più compatto e sottile del predecessore.

Vi piacerebbe un Google Pixel 7 con questo design? Continuate a seguirci perché nelle prossime settimane le indiscrezioni sulla prossima generazione di smartphone Google inizieranno a fioccare.

in copertina Google Pixel 6

