Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra anche a rate con gli operatori

Annunciati ufficialmente nel pomeriggio di ieri insieme agli interessanti tablet della serie Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono chiaramente i prodotti del momento e adesso vediamo quali tra gli operatori telefonici italiani li hanno già inseriti nei rispettivi listini consentendone anche l’acquisto a rate.

Tra ieri sera e stamattina vi abbiamo già segnalato che i tre smartphone — di cui abbiamo visto anche tutti gli accessori ufficiali già disponibili — sono in preordine sul sito ufficiale con promo lancio, ma anche su Amazon e da MediaWorld. Dal momento che si tratta di dispositivi di fascia premium, non stupisce trovare fin da subito opzioni di acquisto con pagamento rateizzato, d’altronde lo store online Samsung per primo prevede già una simile possibilità.

In questa sede prendiamo in esame le soluzioni previste in questo momento da TIM, Vodafone e WINDTRE. Prima di entrare in media res, è bene ricordare (come fanno gli operatori) che coloro i quali acquisteranno uno dei tre modelli entro il 10 marzo 2022 e provvederanno a registrarlo su Samsung Members avranno diritto alle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro in regalo. Inoltre, è possibile ottenere fino a 850 euro di valutazione per il trade-in dell’usato. Per maggiori dettagli sulla promozione lancio o per richiedere il vostro premio, potete fare riferimento a questo link.

Serie Samsung Galaxy S22 a rate con TIM

Partendo dalle offerte previste da TIM, l’operatore ha già dedicato un’intera pagina del proprio sito ufficiale alla serie Galaxy S22.

I clienti interessati ad acquistare uno dei tre smartphone con TIM potranno scegliere tra l’acquisto con pagamento in un’unica soluzione e quello con pagamento in 30 rate mensili. Più precisamente:

Samsung Galaxy S22 è acquistabile da subito con spedizioni a partire dal 25 febbraio 2022. Sono disponibili le quattro colorazioni Phantom Black, Phantom White, Pink Gold e Green e i due tagli di memoria da 128 GB e 256 GB . Il primo viene proposto a 879,90 euro in un’unica soluzione, oppure ai clienti TIM in 30 rate mensili da 20 euro con pagamento in fattura (per i clienti di linea fissa da almeno 12 mesi con domiciliazione attiva) o con finanziamento TIMFin su carta di credito (clienti mobile da almeno 6 mesi con almeno 5 euro sulla SIM) e vincolo di permanenza di 30 mesi. Il taglio da 256 GB costa invece 929,90 euro in un’unica soluzione, oppure 21 euro al mese per 30 mesi con finanziamento su carta di credito. Maggiori dettagli a questo link.

Al fine di promuovere i nuovi smartphone di Samsung, e in particolare il loro acquisto a rate, già oggi è partita la nuova campagna pubblicitaria di TIM.

A proposito di TIMFin, dal 14 febbraio 2022 (stando alle ultime anticipazioni) ci saranno aggiornamenti di prezzo: iPhone 13 512 GB (ecco la nostra recensione) partirà da 39 euro al mese; iPhone 13 256 GB partirà da 31 euro al mese; iPhone 13 128 GB partirà da 27 euro al mese; iPhone 13 mini 512 GB partirà da 36 euro al mese; iPhone 13 mini 256 GB partirà da 29 euro al mese; iPhone 13 mini 128 GB partirà da 24 euro al mese; iPhone 12 128 GB partirà da 25 euro al mese; iPhone 12 mini 128 GB partirà da 21 euro al mese; Samsung Galaxy S21 FE partirà da 21 euro al mese.

Dalla stessa data ci sarà anche il ritorno delle smart TV con TIMFin: Samsung Smart TV AU8070 Crystal UHD 43’’ a 12 euro al mese per 48 mesi, e Samsung Smart TV QLED 50Q60A 50’’ a 18 euro al mese per 48 mesi; dal 2 marzo ci sarà anche Samsung Smart TV QLED 65Q80A 65’’ a 29 euro al mese per 48 mesi.

Serie Samsung Galaxy S22 a rate con WINDTRE

Passiamo adesso alle offerte WINDTRE, che permettono anche di sfruttare il meccanismo Reload Plus per la sostituzione. In particolare:

Smart Pack Protect prevede protezione furto, 200 GB, Call Center senza attese, minuti illimitati e 200 SMS a 14,99 euro al mese, a cui bisogna aggiungere: 99,99 euro di anticipo e 19,99 euro al mese per Samsung Galaxy S22, 25,99 euro al mese per Samsung Galaxy S22+; 199,99 euro di anticipo e 28,99 euro al mese per Samsung Galaxy S22 Ultra. Maggiori dettagli a questo link.

Il costo di attivazione, compreso quello per il rateo, è di 11,98 una tantum. Anche in questo caso la disponibilità è prevista dal 25 febbraio 2022.

Serie Samsung Galaxy S22 a rate con Vodafone

Quanto a Vodafone, gli smartphone sono acquistabili a rate tramite Telefono Facile o Telefono No Problem (TNP), in genere pagabili in 24 rate (addebitate su carta di credito), con anticipo e contributo per il recesso anticipato. Per i nuovi clienti il costo di attivazione della rateizzazione è di 9,99 euro, per i già clienti c’è una maggiorazione di 10 euro. L’importo delle rate varia in base all’offerta telefonica abbinata.

In abbinamento all’offerta Vodafone Infinito Black Edition sono previste le seguenti soluzioni:

Galaxy S22 128GB senza anticipo, rate da 18,99 euro al mese per 24 mesi (totale di 455,76 euro) e un corrispettivo di recesso pari a 400 euro;

In abbinamento all’offerta Vodafone Infinito sono previste le seguenti soluzioni:

Galaxy S22 128GB senza anticipo, rate da 19,99 euro al mese per 24 mesi (totale di 479,76 euro) e un corrispettivo di recesso pari a 400 euro;

In abbinamento all’offerta Vodafone Red Max sono previste le seguenti soluzioni:

Galaxy S22 128GB con contributo iniziale pari a 49,99 euro , rate da 18,99 euro al mese per 24 mesi (totale di 505,75 euro) e un corrispettivo di recesso pari a 300 euro;

In abbinamento all’offerta Red Pro e alle offerte generazionali e convergenti di Vodafone sono previste, tra le altre, queste soluzioni:

Galaxy S22 128GB con contributo iniziale pari a 49,99 euro , rate da 19,99 euro al mese per 24 mesi (totale di 529,75 euro) e un corrispettivo di recesso pari a 300 euro;

Infine, in abbinamento alle offerte Vodafone C’all e altre ricaricabili sono previste, tra le altre, le seguenti soluzioni: