Ecco tutti gli accessori ufficiali per Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono stati presentati nella serata di ieri e sono naturalmente gli smartphone del momento, ma a dispositivi premium non possono che accompagnarsi accessori altrettanto di pregio, per questo motivo è arrivato il momento di buttarci a capofitto in tutti quelli ufficiali che il produttore sudcoreano ha già reso disponibili (o lo farà a breve).

Recandosi sullo store online di Samsung si nota subito come gli accessori dedicati ai nuovi Galaxy S22 — qui proposti anche in colorazioni esclusive — siano divisi in quattro sottocategorie: pellicole protettive, cover (tante e varie), accessori (in cui confluiscono prodotti perfettamente acquistabili anche standalone come gli smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic e le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro e Galaxy Buds2) e caricabatterie, sia cablati che wireless (ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi).

Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+

Dal momento che, al netto delle dimensioni diverse, Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+ sono identici e tali sono anche i loro accessori ufficiali, li vedremo insieme.

Innanzitutto, per entrambi i modelli Samsung propone la pellicola protettiva ufficiale, anche se sullo store viene data come “Disponibile a breve”.

Passando alle cover, la selezione è molto più vasta e ciascun modello viene proposto in diverse colorazioni. Ecco tutti i dettagli e i link per acquistarle subito:

Smart LED View Cover — con LED per vedere le icone di notifica e una tasca interna per carta di credito — viene proposta nei colori Black e Light Gray, costa 69,91 euro .

— con LED per vedere le icone di notifica e una tasca interna per carta di credito — viene proposta nei colori Black e Light Gray, costa . Smart Clear View Cover — con un ritaglio sul display per tenere d’occhio notifiche, musica e quant’altro — costa 49,90 euro e viene proposta nei colori Black, White e Burgundy.

— con un ritaglio sul display per tenere d’occhio notifiche, musica e quant’altro — costa e viene proposta nei colori Black, White e Burgundy. Silicone Cover with Strap costa 44,90 euro e arriva nei colori White e Navy. Come per le precedenti, non tutti i modelli e colori sono già disponibili.

costa e arriva nei colori White e Navy. Come per le precedenti, non tutti i modelli e colori sono già disponibili. Protective Standing Cover arriva al prezzo di 39,89 euro e nei colori Lavender, White e Navy. Il sostegno supporta angoli di 45° e 60° e si può sganciare.

arriva al prezzo di e nei colori Lavender, White e Navy. Il sostegno supporta angoli di 45° e 60° e si può sganciare. Leather Cover costa 59,90 euro e arriva nei colori Black, Light Gray e Forest Green.

costa 59,90 euro e arriva nei colori Black, Light Gray e Forest Green. Silicone Cover è la solita cover in silicone, costa 29,90 euro e arriva nei colori Black, Artic Blue, Butter Yellow, Glow Red e Forest Green.

è la solita cover in silicone, costa 29,90 euro e arriva nei colori Black, Artic Blue, Butter Yellow, Glow Red e Forest Green. Trasparente è la cover più semplice di tutte e costa 19,90 euro.

è la cover più semplice di tutte e costa 19,90 euro. Frame Cover è colorata sul frame (Navy, White, Transparent) e trasparente sul retro e costa 29,90 euro.

è colorata sul frame (Navy, White, Transparent) e trasparente sul retro e costa 29,90 euro. Trasparente con supporto costa 29,90 euro e dispone di una pratica cerniera per supportare lo smartphone.

Tutte le cover sono visibili nella galleria sottostante e acquistabili al link seguente:

Acquista accessori ufficiali per Galaxy S22/S22+ su samsung.com

Per quanto riguarda i caricabatterie, nessuno è disponibile al momento, ma il produttore propone: Super Fast Wireless Charger Duo, Super Fast Wireless Charger, Caricabatterie Super Fast Charger 45W e Caricabatterie Super Fast Charger 65W Trio.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Merita un discorso a parte Samsung Galaxy S22 Ultra, che si distingue dagli altri due non solo per il design, ma anche e soprattutto per la S Pen, che ne fa l’erede spirituale dei Note.

Per pellicola protettiva e caricabatterie vale quanto detto per Galaxy S22 e S22+. Anche le cover sono disponibili negli stessi modelli e agli stessi prezzi, cambiano però le colorazioni:

Cover Smart LED View in Black e Light Gray;

in Black e Light Gray; Cover Smart Clear View in Black, White e Burgundy;

in Black, White e Burgundy; Silicone Cover with Strap in Navy e White;

in Navy e White; Protective Standing Cover in Navy e White;

in Navy e White; Leather Cover in Black, Light Gray e Burgundy;

in Black, Light Gray e Burgundy; Silicone Cover in Black, Burgundy, Olive Green e Fresh Lavender.

Tra gli accessori dedicati, invece, spiccano:

S Pen , disponibile a breve in Black, White e Dark Red.

, disponibile a breve in Black, White e Dark Red. S Pen Pro a 99,90 euro.

Tutti gli accessori ufficiali per Samsung Galaxy S22 Ultra sono acquistabili a questo link.

Non dimenticate che tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S22 sono in preordine sul sito ufficiale con promo lancio, ma anche su Amazon e da MediaWorld.