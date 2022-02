Ci siamo finalmente: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono ufficiali. La casa sud-coreana li ha svelati durante il suo Unpacked di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, in compagnia di altri interessanti prodotti (dei quali parliamo a parte). Gli attesissimi smartphone Android costituiscono la nuova linea di flagship del produttore e portano tante novità, senza andare a stravolgere (soprattutto lato design) l’apprezzata gamma dello scorso anno. Mettetevi comodi e andiamo a scoprire tutto sui Galaxy S22.

Video anteprima Samsung Galaxy S22

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S22

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S22 sono bene o male quelle che ci aspettavamo e che abbiamo visto in queste ultime settimane di indiscrezioni. Le differenze con il modello “Plus” sono poche e si possono contare sulle dita di una mano, esattamente come lo scorso anno. Il display è un Dynamic AMOLED 2X flat da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz in base al contenuto visualizzato e un touch sampling rate di 240 Hz perfetto per i giochi.

Il cuore dello smartphone, almeno nel nostro mercato, è il SoC Exynos 2200 a 4 nm (sostituito dallo Snapdragon 8 Gen 1 in alcuni Paesi), affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Lato connettività nessuna sorpresa, con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e NFC, oltre ovviamente alla porta per la ricarica USB Type-C.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore e da una singola anteriore: sul retro abbiamo sensore principale Dual Pixel grandangolare da 50 MP (85° di FoV) con stabilizzazione ottica e autofocus, ultra-grandangolare da 12 MP con 120° di FoV e tele da 10 MP con zoom ottico 3x; per i selfie è disponibile un sensore da 10 MP con FoV di 80°.

Rispetto al predecessore scendono a 3700 i mAh a disposizione della batteria: evidentemente Samsung confida che l’efficienza del nuovo Exynos a 4 nm unita alla diminuzione (solo di 0,1 pollici in realtà) della diagonale dello schermo e al refresh in grado di scendere fino a 10 Hz (quando non serve fluidità, come ad esempio nella schermata Always On) possano garantire consumi contenuti.

Scendono di conseguenza le dimensioni e il peso, che lo rendono uno degli smartphone probabilmente più maneggevoli della fascia alta: parliamo infatti di 146 x 70,6 x 7,6 millimetri, con un peso di 168 grammi (per confronto, Galaxy S21 misura 151,7 x 71,2 x 7,9 mm con un peso di 172 g). Rimane al suo posto la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S22

display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici Full-HD+ con refresh rate variabile (da 10 a 120 Hz) e touch sampling rate di 240 Hz

SoC Exynos 2200 a 4 nm

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 120° FoV) e tele da 10 MP (zoom ottico 3x, OIS, f/2.4)

fotocamera anteriore da 10 MP (f/2.2, 80° FoV)

sensore d’impronte ultrasonico integrato nel display

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 3700 mAh con ricarica cablata fino a 25 W, wireless fino a 15 W e wireless PowerShare

Android 12 con One UI 4.1

dimensioni: 70,6 x 146 x 7,6 mm; peso: 168 g

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S22+

Come anticipato più su le specifiche di Samsung Galaxy S22+ sono in gran parte le stesse del fratello più piccolo. Troviamo lo stesso chipset Exynos 2200 a 4 nm, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel grandangolare da 50 MP (85° di FoV), ultra-grandangolare da 12 MP con 120° di FoV e tele da 10 MP con zoom ottico 3x, la fotocamera anteriore da 10 MP (con FoV di 80°), il sensore d’impronte ultrasonico integrato nello schermo e la certificazione IP68.

Quindi quali sono le differenze tra Galaxy S22+ e Galaxy S22 a livello di specifiche? Il primo offre un display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici, sempre a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile (da 10 a 120 Hz) e touch sampling rate di 240 Hz; inoltre mette a disposizione la connettività Wi-Fi 6E e una batteria più grande (4500 mAh), compatibile con una ricarica cablata più rapida (45 W anziché 25).

Anche in questo caso, rispetto allo scorso anno, possiamo notare un calo delle dimensioni (157,4 x 75,8 x 7,6 mm e peso di 196 g contro 161,5 x 75,6 x 7,8 mm e 202 g), dovuto a una diagonale leggermente più contenuta (6,6 i pollici) e a una batteria più piccola (4500 mAh invece che 4800).

Ecco la scheda tecnica completa di Galaxy S22+, nella quale abbiamo evidenziato le principali differenze rispetto al fratello.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy S22+

display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici Full-HD+ con refresh rate variabile (da 10 a 120 Hz) e touch sampling rate di 240 Hz

SoC Exynos 2200 a 4 nm

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 120° FoV) e tele da 10 MP (zoom ottico 3x, OIS, f/2.4)

fotocamera anteriore da 10 MP (f/2.2, 80° FoV)

sensore d’impronte ultrasonico integrato nel display

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4500 mAh con ricarica cablata fino a 45 W, wireless fino a 15 W e wireless PowerShare

Android 12 con One UI 4.1

dimensioni: 75,8 x 157,4 x 7,6 mm; peso: 196 g

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S22 Ultra

Chiudiamo con l’aspetto tecnico con Samsung Galaxy S22 Ultra, lo smartphone di punta della nuova serie di flagship di questo inizio 2022. Alcune delle specifiche sono ancora in comune: troviamo Exynos 2200 a 4 nm, la stessa connettività offerta dal modello “Plus”, il sensore d’impronte ultrasonico integrato nello schermo e la certificazione IP68.

Troviamo però anche diversi cambiamenti. Abbiamo infatti uno schermo leggermente curvo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici QHD+ con refresh rate variabile (da 1 a 120 Hz) e supporto alla S Pen integrata, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, 5000 mAh di batteria e un differente comparto fotografico. A bordo prende posto una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 108 MP, affiancato da sensore ultra-grandangolare da 12 MP, tele da 10 MP con zoom ottico 3x e un altro tele da 10 MP con zoom ottico 10x.

Galaxy S21 Ultra è decisamente generoso di dimensioni e Galaxy S22 Ultra rimane sulla stessa linea, visto che il display resta da 6,8 pollici e la batteria da 5000 mAh: stavolta parliamo di 163,3 x 77,9 x 8,9 mm e di 229 g.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy S22 Ultra

display edge Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici QHD+ con refresh rate variabile (da 1 a 120 Hz), touch sampling rate di 240 Hz e supporto alla S Pen

SoC Exynos 2200 a 4 nm

12 o 16 GB di RAM e 128, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB Type-C

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (Dual Pixel AF, f/1.8, 85° FoV), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, 120° FoV), tele da 10 MP (zoom ottico 3x, f/2.4, 36° FoV) e tele da 10 MP (zoom ottico 10x, f/4.9, 11° FoV)

fotocamera anteriore da 40 MP (f/2.2, 80° FoV)

sensore d'impronte ultrasonico integrato nel display

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata fino a 45 W, wireless fino a 15 W e wireless PowerShare

Android 12 con One UI 4.1

dimensioni: 77,9 x 163,3 x 8,9 mm; peso: 229 g

Software e funzionalità di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Il trio di smartphone arriva sul mercato con Android 12 e la One UI 4.1, che costituisce un piccolo step in più rispetto a quella attualmente in distribuzione sugli altri dispositivi del produttore (e già arrivata su tanti modelli). Per quanto riguarda il supporto software ci sono ottime notizie: il produttore ha infatti dichiarato che la serie S22, insieme a quella S21, quella Tab S8 e ai modelli Z Fold3 e Z Flip3 5G, potrà contare su ben quattro aggiornamenti del sistema operativo. Questo significa che i Galaxy S22 arriveranno addirittura fino all’eventuale Android 16. In questo modo Samsung vuole aumentare il ciclo di vita senza rinunciare a migliorie di sicurezza, produttività e non solo.

Con la nuova serie Samsung si è concentrata molto sul comparto fotografico, come dimostrano le parole di TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX Business:

“Le fotocamere dei nostri smartphone hanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo. Attraverso foto e video abbiamo la possibilità di esprimerci e restare in contatto con le persone che amiamo. Ecco perché ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive funzionalità della fotocamera, perfette per scattare di giorno e di notte, e potenziate dalle migliori prestazioni mobile mai realizzate finora“.

Il produttore ha lavorato alle rivoluzionarie funzionalità “Nightography“, con un sensore più ampio del 23% rispetto a S21 e S21+ e la tecnologia Adaptive Pixel per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori. Grazie all’Intelligenza Artificiale è possibile scattare foto in Modalità Ritratto con il nuovo AI Stereo Depth Map: grazie al sofisticato algoritmo AI i soggetti appaiono al loro meglio anche nei dettagli più piccoli, pure se si tratta di animali (niente pelo assimilato allo sfondo).

Per i video è stata introdotta la funzione Auto Framing, in grado di rilevare fino a 10 persone e calibrare automaticamente la messa a fuoco. Inoltre è presente la tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni, così da restituire filmati fluidi in qualsiasi situazione. Offrono anche l’accesso esclusivo all’app Expert RAW (scaricabile dal Galaxy Store), con una suite completa di strumenti di editing in-camera, e ovviamente la possibilità di salvare gli scatti in formato RAW fino a 16 bit.

I display di tutti e tre possono contare sulla tecnologia Intelligent Vision Booster, che regola automaticamente lo schermo in base alla luminosità circostante e rafforza il contrasto dei colori. Grazie a una partnership con Google, i nuovi smartphone offrono la Condivisione in tempo reale di Google Duo per vedere con gli amici le foto della galleria o prendere appunti con i colleghi su Samsung Notes anche quando si è distanti.

Lato sicurezza la serie è protetta dalla piattaforma Samsung Knox Vault, che include un processore di sicurezza e di memoria che isola completamente le informazioni sensibili come password, dati biometrici o dati di Blockchain dal sistema operativo principale. La Privacy Dashboard e gli indicatori introdotti da Android 12 permettono di tenere sotto controllo le app e i servizi che hanno accesso ai dati, alle fotocamere e al microfono.

La serie S22 introduce anche un’architettura micro ARM, che impedisce i cyber attacchi al sistema e alla memoria. Non manca Samsung Wallet, che offre pagamenti digitali, ID, password e gestione di tutti gli asset all’interno di un unico strumento.

Software e funzionalità esclusive di Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra è il primo smartphone della serie S a poter contare su una S Pen integrata in pieno stile Note. E non solo: si tratta del pennino più veloce e reattivo mai realizzato dalla casa, con il 70% in meno di latenza rispetto a S21 Ultra. Secondo le parole di TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX Business, “Galaxy S22 Ultra riprende le funzionalità più amate del Galaxy Note e gli aspetti più celebri della serie S e li combina per un’esperienza mobile davvero unica“.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il modello Ultra è dotato di un sensore di pixel da 2,4 um, il più grande di Samsung, che consente di catturare più luce e dati. L’avanzata lente Super Clear Glass consente di girare video notturni più fluidi e luminosi, senza bagliori. La funzione Auto Framing citata più su assicura che la messa a fuoco catturi sempre chi l’utente desidera. Lo smartphone offre anche la funzionalità Space Zoom 100x, che include uno zoom ottico 10x e uno zoom digitale 100x con tecnologia AI Super Resolution.

Design di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+ sono piuttosto simili tra loro a livello di design, dimensioni a parte, e non si discostano particolarmente neanche dai loro predecessori. Torna infatti la soluzione utilizzata lo scorso anno per “integrare” il modulo fotografico con il frame laterale: del resto in questi ultimi tempi il produttore difficilmente stravolge l’estetica dei propri dispositivi a una sola generazione di distanza.

Per tutti troviamo una finitura di vetro opaca. Si tratta dei primi modelli della serie S realizzati con il robusto Armor Aluminum e con vetro Gorilla Glass Victus+ su entrambi i lati. Come anticipato qualche giorno fa, Samsung ha dichiarato di contribuire a recuperare le reti da pesca usate e disperse in mare, incorporando materiali riciclati nei moduli degli speaker audio e nelle parti interne dei tasti di accensione e del volume. Oltre alle plastiche oceaniche, per il packaging degli smartphone viene usata carta riciclata al 100% e persino la pellicola protettiva preapplicata è realizzata in plastica riciclata.

La parte anteriore è caratterizzata da cornici sottili su tutti e quattro i lati e simmetriche (niente mento più spesso), e ovviamente dal piccolo foro per la fotocamera anteriore, anche questa volta posizionato al centro in alto (in attesa di vedere se sarà possibile l’implementazione sotto allo schermo). Per quanto riguarda Galaxy S22 e S22+ non ci sono praticamente differenze nel design, ingombri a parte ovviamente, ma non possiamo dire lo stesso per il modello di punta.

Galaxy S22 Ultra si discosta parecchio sia dai due fratelli sia dal modello dello scorso anno: lo smartphone mette infatti a disposizione un display edge (leggermente curvo ai lati) e un aspetto decisamente più squadrato, che lo fa avvicinare maggiormente alla linea Note (non a caso offre il supporto alla S Pen, il pennino che questa volta risulta integrato).

Anche il retro si distingue, con la scomparsa del modulo fotografico sporgente e l’integrazione di tutti gli obiettivi direttamente all’interno della scocca in vetro. A livello generale è veramente difficile riuscire a scambiarlo per un S22 o un S22+.

Delle dimensioni abbiamo già parlato più su: Galaxy S22 e Galaxy S22+ risultano entrambi leggermente più compatti rispetto ai predecessori, mentre Galaxy S22 Ultra rimane più simile al modello 2021 (perde qualche mm in altezza, ma lo aggiunge in larghezza). Le colorazioni sono le stesse quattro per i primi due (Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold), mentre il terzo sostituisce il rosa chiaro con una versione più scura (Burgundy).

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

La serie Samsung Galaxy S22 sarà acquistabile nel mercato italiano ai seguenti prezzi consigliati:

Samsung Galaxy S22: 8-128 GB a 879 euro 8-256 GB a 929 euro

Samsung Galaxy S22+: 8-128 GB a 1079 euro 8-256 GB a 1129 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra: 12-128 GB a 1279 euro 12-256 GB a 1379 euro 16-512 GB a 1489 euro 16 GB – 1 TB a 1689 euro (esclusiva Samsung Shop)



Acquistando Samsung Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo 2022 potrete ricevere gratuitamente le cuffie Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato lo smartphone su Samsung Members. Sempre entro quella data potrete usufruire di una super valutazione del vostro smartphone usato.

Dal momento che anche quest’anno non saranno presenti in confezione i caricabatterie, potreste considerare le offerte attualmente disponibili su Amazon per quelli rapidi da 25 W (perfetto per S22) e da 45 W (per sfruttare la ricarica di S22+ e S22 Ultra).

