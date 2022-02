Presentati ufficialmente nel pomeriggio di oggi — insieme ai tablet premium della serie Galaxy Tab S8 — Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra sono già sulla bocca di tutti e il produttore sudcoreano non si è dimenticato di tenersi un asso nella manica: una manciata di colorazioni esclusive per tutti i modelli acquistabili unicamente sullo store online Samsung.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra: colorazioni esclusive e promo lancio

Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+ non condividono soltanto lo stesso design e le stesse colorazioni “standard” — Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold —, ma anche quelle esclusive dello store online Samsung. Come potete vedere dall’immagine, sono quattro e più precisamente: Cream, Graphite, Sky Blue e Violet.

Samsung Galaxy S22 Ultra, erede spirituale della serie Note, presenta invece un design differente (con forme più squadrate e l’alloggiamento per la S Pen) e anche colorazioni dedicate. Alle quattro elegantissime che saranno acquistabili ovunque — vale a dire Burgundy, Green, Phantom White e Phantom Black —, lo store online Samsung ne affianca in esclusiva altre tre visibili di seguito: Graphite, Red e Sky Blue.

Insomma, quale che sia il vostro smartphone preferito della serie Galaxy S22, per le colorazioni avete l’imbarazzo della scelta. Nel ricordarvi che acquistando uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S22 tra il 9 febbraio e il 10 marzo 2022 potrete ricevere gratuitamente le cuffie Galaxy Buds Pro dopo aver registrato lo smartphone su Samsung Members, ecco i link per l’acquisto sullo store ufficiale:

Se decidete di acquistare Samsung Galaxy S22 Ultra, non dimenticate di inserire il codice GALAXYONTOP22 per ricevere 50 euro di sconto nel carrello. Lo stesso codice è valido anche sui tablet della serie Samsung Galaxy Tab S8.

A proposito di questi ultimi, tutti già prenotabili sul sito ufficiale Samsung, non va dimenticata la promo lancio che prevede la nuova Book Cover Keyboard in omaggio, col preordine di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra entro il 24 febbraio e la Book Cover Keyboard Slim con Galaxy Tab S8 e Tab S8+ entro la stessa data. Il produttore prevede anche 100 euro di sconto immediato e fino a 650 euro di valutazione con il trade-in dell’usato e la possibilità di pagamento in 3 rate.

Altre opzioni di acquisto (MediaWorld)

Se le colorazioni esclusive non sono di vostro gradimento, potete rivolgervi anche ad altri store. Dopo avervi segnalato poco fa Amazon, adesso vediamo i link al negozio online di MediaWorld:

Recandovi a questo link, infine, potrete trovare anche gli accessori ufficiali per i tre modelli — come la Silicone Cover with Strap, la classica Silicone Cover e la Smart Clear View Cover —, che tuttavia non risultano ancora disponibili all’acquisto.

