Dopo settimane di indiscrezioni finalmente ci siamo: durante l’Unpacked di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, sono stati presentati ufficialmente Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. I tre nuovi tablet Android puntano molto sul design moderno, le specifiche all’avanguardia e su una serie di funzionalità pensate per sfruttare gli ampi display. Procediamo con calma e andiamo a scoprirli insieme.

Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra ufficiali: le specifiche tecniche

Non solo Galaxy S22: l’Unpacked di oggi ha svelato anche la nuova serie di tablet del produttore sud-coreano, dopo una grande quantità di indiscrezioni, rumor e anticipazioni (che si sono rivelati piuttosto affidabili sotto diversi aspetti). Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sono pensati per diverse tipologie di utenza, soprattutto per quanto riguarda la dimensione del display, che costituisce la principale differenza tra i tre: si parte dallo schermo LTPS TFT da 11 pollici del modello “base” e si arriva persino ai 14,6 pollici dell’Ultra (Super AMOLED), passando per la via di mezzo del “Plus” (12,4 pollici, sempre AMOLED).

Sono tanti, come anticipato, i punti in comune tra i nuovi tablet Android: abbiamo lo stesso cuore, costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con processo produttivo a 4 nm, abbiamo memorie simili (anche se l’Ultra arriva più in là con un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di storage), stessa connettività (5G nell’apposita versione e Wi-Fi 6E), stesse fotocamere posteriori (doppie, con sensore principale da 13 MP e ultra-grandangolare da 6 MP), quattro speaker targati AKG per tutti (con supporto Dolby Atmos) ed S Pen inclusa.

Per i selfie Galaxy Tab S8 e S8+ puntano su un singolo sensore da 12 MP ultra-grandangolare, mentre l’Ultra “raddoppia” e integra un secondo sensore grandangolare, sempre da 12 MP. Le batterie crescono con le dimensioni dello schermo e dei tablet: Galaxy Tab S8 può contare su 8000 mAh, Galaxy Tab S8+ sale a 10.090 mAh e Galaxy Tab S8 Ultra si spinge fino a 11.200 mAh, in tutti i casi con ricarica rapida cablata Super Fast Charging 2.0 fino a 45 W.

Tornando per un attimo sullo schermo, vale la pena citare un’altra differenza: il modello “base” è infatti l’unico del trio a non disporre di un sensore d’impronte integrato nel display. Per lo sblocco fa affidamento su un sensore laterale.

Riepiloghiamo le caratteristiche tecniche dei tre tablet Samsung, sottolineando le principali differenze.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Tab S8

display LTPS TFT da 11 pollici WQXGA (2560 x 1600 pixel, 276 ppi) con refresh rate di 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa-core da 4 nm

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C 3.2

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con AF e ultra-grandangolare da 6 MP

fotocamera anteriore da 12 MP ultra-grandangolare

quattro speaker by AKG con Dolby Atmos, 3 microfoni, sensore d’impronte laterale

S Pen inclusa

batteria da 8000 mAh con Super Fast Charging 2.0 fino a 45 W

Android 12 con One UI 4.0

dimensioni di 165,3 x 253,8 x 6,3 mm, peso di 503 g (507 per la versione 5G)

Scheda tecnica Samsung Galaxy Tab S8+

display Super AMOLED da 12,4 pollici WQXGA+ (2800 x 1752 pixel, 266 ppi) con refresh rate di 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa-core da 4 nm

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C 3.2

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con AF e ultra-grandangolare da 6 MP

fotocamera anteriore da 12 MP ultra-grandangolare

quattro speaker by AKG con Dolby Atmos, 3 microfoni, sensore d’impronte integrato nel display

S Pen inclusa

batteria da 10.090 mAh con Super Fast Charging 2.0 fino a 45 W

Android 12 con One UI 4.0

dimensioni di 185 x 285 x 5,7 mm, peso di 567 g (572 per la versione 5G)

Scheda tecnica Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

display Super AMOLED da 14,6 pollici WQXGA+ (2960 x 1848 pixel, 240 ppi) con refresh rate di 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa-core da 4 nm

8, 12 o 16 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C 3.2

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con AF e ultra-grandangolare da 6 MP

doppia fotocamera anteriore con sensore principale da 12 MP e ultra-grandangolare da 12 MP

quattro speaker by AKG con Dolby Atmos, 3 microfoni, sensore d'impronte integrato nel display

S Pen inclusa

batteria da 11.200 mAh con Super Fast Charging 2.0 fino a 45 W

Android 12 con One UI 4.0

dimensioni di 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, peso di 726 g (728 per la versione 5G)

Software e funzionalità di Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

Tutti e tre i nuovi tablet arrivano sul mercato con l’ultima distribuzione disponibile, ossia Android 12. Naturalmente a bordo troviamo la One UI 4.0, la personalizzazione targata Samsung del robottino. Esattamente come la serie Galaxy S22 (e non solo), anche la serie Galaxy Tab S8 potrà contare su quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo Android, in modo che il ciclo di vita sia prolungato senza che vengano perse le ultime novità in materia di sicurezza e produttività.

Come già specificato qui sopra all’interno delle specifiche tecniche, i dispositivi vengono venduti con la S Pen inclusa nella confezione: il pennino può essere particolarmente sfruttato grazie all’ampia diagonale dei display (da 11 fino ad addirittura 14,6 pollici) e alle tante funzioni incluse e appositamente studiate.

La partnership esclusiva con Clip Studio Paint permette di trasformare il dispositivo in una tavolozza di colori digitali, la S Pen in un pennello e lo schermo in una tela. Il pennino può essere sfruttato per annotare promemoria con Samsung Notes e visualizzarli in seguito sullo smartphone. Attraverso l’integrazione con l’ecosistema Galaxy, Quick Share permette di condividere foto, video e file, e Auto Switch consente di collegare automaticamente le cuffie Galaxy Buds.

Per la prima volta per un tablet, compare Samsung Health, con la possibilità di visualizzare video di fitness per l’allenamento e poter tenere traccia dei dati di salute. Il dispositivo può essere trasformato in un secondo monitor portatile con capacità touchscreen, per un multitasking side-by-side, mentre il migliorato DeX può ora aprire finestre di app trasparenti e avviare il mirroring per quando serve condividere lo schermo del tablet su un display esterno.

Disponibile per l’intera gamma l’opzionale Book Cover Keyboard, che aggiunge una tastiera con copri tasti ampi e retroilluminati e aumenta la produttività, trasformando il tablet in un 2-in-1 compatto (neanche troppo per quanto concerne il modello Ultra, perlomeno per diagonale del display). Realizzata in pelle poliuretanica antimicrobica, offre un touchpad rivestito in vetro.

Dotato di due potenti fotocamere anteriori da 12 MP, il modello Ultra offre la migliore esperienza per le videochiamate, con una qualità video 4K unita alla tecnologia auto-framing che mantiene automaticamente a fuoco l’utente e allo zoom in o out che si attiva per includere nuovi partecipanti. I tre microfoni sfruttano una tecnologia avanzata di riduzione del rumore per evitare fastidiosi sottofondi, mentre i Quad Speaker con Dolby Atmos (presenti su tutta la serie), assicurano suoni dettagliati, potenti e chiari.

A livello di sicurezza non manca Samsung Knox, che difende i dati sensibili iniziando a livello dell’hardware e bloccando intrusioni dall’esterno. Con Knox Vault PIN, password, parametri biometrici e chiavi critiche sono protetti, e il dispositivo si blocca con l’eventuale rilevamento di un’intrusione fisica.

Design di Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+ vengono commercializzati in tre colorazioni: Graphite, Silver e Pink Gold. Galaxy Tab S8 Ultra viene invece lanciato solo nella colorazione Graphite, almeno per il momento. Quest’ultimo può contare su cornici ultra sottili (6,3 mm) e su un telaio sottile, leggero e resistente, protetto da una cornice in alluminio Armor che risulta più del 30% più resistente ai graffi e il 40% meno soggetto a piegarsi rispetto ai modelli della generazione precedente.

I modelli S8 e S8+ sono molto simili a livello di design, dimensioni a parte, ma l’Ultra si può distinguere ancora più facilmente grazie al notch situato nella parte centrale (tenendo il tablet in modalità landscape), che integra la doppia fotocamera anteriore.

La serie è parzialmente costruita con componenti in plastica recuperata da reti da pesca in disuso. Il packaging è il più sottile mai realizzato: è prodotto con carta proveniente da fonti sostenibili e permette all’azienda di ridurre le emissioni e produrre una quantità minore di rifiuti.

Le dimensioni sono le seguenti:

Tab S8: 165,3 x 253,8 x 6,3 mm, peso di 503/507 g

Tab S8+: 185 x 285 x 5,7 mm, peso di 567/572 g

Tab S8 Ultra: 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, peso di 726/728 g

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

La serie Samsung Galaxy Tab S8 è disponibile in preordine già a partire da oggi, 9 febbraio 2022, ai seguenti prezzi consigliati:

Samsung Galaxy Tab S8: Wi-Fi 8-128 GB a 799 euro Wi-Fi 8-256 GB a 849 euro 5G 8-128 GB a 949 euro 5G 8-256 GB a 999 euro

Samsung Galaxy Tab S8+: Wi-Fi 8-128 GB a 999 euro Wi-Fi 8-256 GB 1049 euro 5G 8-128 GB 1149 euro 5G 8-256 GB 1199 euro

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Wi-Fi 12-256 GB 1299 euro Wi-Fi 16-512 GB 1499 euro 5G 16-512 GB a 1649 euro



Preordinando Galaxy Tab S8 Ultra potrete ricevere la nuova Book Cover Keyboard in omaggio, mentre insieme a Tab S8 e Tab S8+ potrete avere una Book Cover Keyboard Slim.

