Tutte le novità presentate durante l’Unpacked di oggi sono già disponibili in preordine su Amazon. Sì, esatto, parliamo proprio degli smartphone Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, e dei tablet Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra disponibili in preordine su Amazon

I nuovi flagship del produttore sono stati presentati solo poco fa e sono già disponibili in preordine su Amazon. La data di uscita è fissata per l’11 marzo 2022, ma potete già assicurarvi il vostro smartphone in tutte le quattro colorazioni svelate durante l’evento: Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold per Galaxy S22 e Galaxy S22+, e Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy per Galaxy S22 Ultra.

Come abbiamo visto nel nostro dettagliato articolo di lancio, la serie Samsung Galaxy S22 mette a disposizione specifiche tecniche all’avanguardia, tra le quali possiamo citare display Dynamic AMOLED 2X da 6,1, 6,6 o 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ o QHD+ (Ultra), da 8 a 16 GB di RAM, da 128 GB a 1 TB di memoria, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP o quadrupla con sensore principale da 108 MP. Le batterie sono da 3700, 4500 o 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 25 W (S22) o da 45 W. A tal proposito, vi segnaliamo che le confezioni degli smartphone vendute su Amazon includono il caricabatterie da 25 W (per quello da 45 W potete dare uno sguardo qui).

Ecco i link per procedere al preordine dei Samsung Galaxy S22 su Amazon. Interessante la possibilità offerta dal sito di pagare in 12 rate mensili a tasso zero. Vi ricordiamo che se acquistate uno dei modelli della serie Galaxy S22 entro il 10 marzo 2022 avete diritto di ricevere le cuffie Galaxy Buds Pro in omaggio attraverso la registrazione al sito Samsung Members.

acquista Samsung Galaxy S22 da 879 euro

acquista Samsung Galaxy S22+ da 1079 euro

acquista Samsung Galaxy S22 Ultra da 1279 euro

Preordine disponibile anche per Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

Se invece siete alla ricerca di un nuovo tablet Android potrebbe farvi gola una delle novità della serie Galaxy Tab S8, presentate insieme agli smartphone durante l’Unpacked appena conclusosi.

Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra si distinguono tra loro soprattutto per quanto concerne le dimensioni, ma anche per alcune specifiche tecniche. Il primo offre uno schermo LTPS TFT da 11 pollici, mentre gli altri due un Super AMOLED da rispettivamente 12,4 e 14,6 pollici. Per il resto S8 e S8+ si differenziano per il sensore d’impronte (integrato nello schermo sul “Plus”) e per la batteria (8000 sul primo e 10.090 mAh sul secondo). Il modello Ultra è il vero e proprio flagship, con un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, doppia fotocamera anteriore da 12 MP e batteria da 11.200 mAh. Tutti e tre, come abbiamo visto, supportano la S Pen (inclusa nella confezione).

Ecco i link per preordinare i nuovi tablet del produttore sud-coreano in tutte le colorazioni, anche con pagamento rateale in 12 mesi a tasso zero. Se li acquistate entro il 24 febbraio e li registrate su Samsung Members entro il 17 marzo 2022 potete ottenere gratuitamente la Book Cover Keyboard.

acquista Samsung Galaxy Tab S8 da 799 euro

acquista Samsung Galaxy Tab S8+ da 999 euro

acquista Samsung Galaxy Tab S8 Ultra da 1299 euro