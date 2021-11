Vodafone Italia si appresta a rinnovare un’offerta già presente nel proprio listino: a meno di contrordini dell’ultimo minuto, a partire dal 21 novembre 2021 la Vodafone Red Pro verrà proposta nella nuova versione Red Pro 5G, con navigazione su 5G Vodafone nelle zone coperte.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato di Vodafone per un’iniziativa sociale, per l’analisi della copertura di rete e per le offerte Special disponibili anche online. Oggi, invece, andiamo a vedere come sta per rinnovarsi un’offerta ricaricabile già nota.

Offerta Vodafone Red Pro 5G: info e costi

Allo stato attuale, l’offerta Vodafone Red Pro è disponibile all’attivazione per i nuovi clienti – sia con nuovo numero che con portabilità da qualsiasi altro operatore mobile – e mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati 4G (di cui 8,2 GB validi anche in Roaming UE) e minuti illimitati verso i Paesi UE e UK a 14,99 euro al mese.

L’offerta prevede che minuti e SMS siano soggetti alle condizioni di uso lecito e corretto e che la navigazione venga bloccata all’esaurimento del bundle dati disponibile mensilmente. Inoltre, sono previsti un costo di attivazione una tantum di 6,99 euro (più il primo rinnovo anticipato) e possibilità di scelta del metodo di pagamento (credito residuo o Smart Pay) senza differenze di prezzo. Sono poi inclusi gratuitamente i servizi accessori come segreteria telefonica, Chiamami e Recall e 414. Fino al 29 novembre 2021, l’offerta darà ancora diritto alla promozione con Buddyfit.

Tutto quanto detto fino a questo momento varrà anche per la nuova Vodafone Red Pro 5G, che presenterà una sola differenza: l’inclusione del 5G, senza aumenti di costo, con possibilità di sfruttamento dello stesso nelle zone provviste di copertura.

Per tutte le offerte telefoniche di Vodafone potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche