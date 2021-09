Più GB in 5G e promozione Buddyfit per le nuove offerte Vodafone

A partire dal 26 settembre 2021, salvo contrordini dell’ultimo minuto, Vodafone introdurrà una serie di importanti cambiamenti nel proprio listino delle offerte di rete mobile e, tra le tante novità, spiccano il maggior quantitativo di GB in 5G generalmente previsto e la promozione con Buddyfit.

Nelle ultime settimane abbiamo visto come Vodafone abbia introdotto nel proprio listino la serie OPPO Reno6, accolto l’autunno con TOBi e dato l’annuncio di Aura per Android. Adesso, invece, prendiamo in esame le modifiche che l’operatore rosso si appresta ad apportare al proprio listino.

Offerte Vodafone Red Pro e Red Max

Oggi, 25 settembre, esce di scena l’attuale offerte base del periodo estivo Vodafone Special Minuti 50 GB Promo Summer e lascia il posto alla nuova Vodafone Red Pro, che avrà lo stesso prezzo mensile di 14,99 euro al mese ma offrirà anche SMS illimitati.

Per la verità, la gamma Vodafone Red sarà formata da due offerte, eccole in dettaglio:

Vodafone Red Pro sarà attivabile solo dai nuovi clienti – sia con nuovo numero che con portabilità da qualsiasi altro operatore mobile – e metterà a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati 4G (di cui 8,2 GB validi anche in Roaming UE) e minuti illimitati verso i Paesi UE a 14,99 euro al mese .

sarà attivabile solo dai – sia con nuovo numero che con portabilità da qualsiasi altro operatore mobile – e metterà a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di traffico dati 4G (di cui 8,2 GB validi anche in Roaming UE) e minuti illimitati verso i Paesi UE a . Vodafone Red Max sarà attivabile solo dai nuovi clienti – sia con nuovo numero che con portabilità da qualsiasi altro operatore mobile – e metterà a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 5G (di cui 11 GB validi anche in Roaming UE) e minuti illimitati verso i Paesi UE a 19,99 euro al mese.

Entrambe le offerte saranno incompatibili con SIM Alterego e SIM Bis, prevedranno un costo di attivazione una tantum di 6,99 euro (più il primo rinnovo anticipato) e permetteranno di scegliere il metodo di pagamento (credito residuo o Smart Pay) senza differenze di prezzo. Saranno inoltre inclusi gratuitamente i servizi accessori come segreteria telefonica, Chiamami e Recall e 414.

Offerte Vodafone Infinito e Infinito Black

Sempre in data 26 settembre ci saranno delle novità per le note offerte Vodafone Infinito: uscirà di scena quella base con navigazione a 2 Mbps e sarà rimpiazzata dalla Infinito Gold, che per l’occasione verrà rinominata solo Infinito e passerà da 29,99 euro a 24,99 euro al mese.

Per effetto di questo cambiamento, la nuova Vodafone Infinito comprenderà minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso tutti i Paesi UE, GB illimitati in 5G con velocità limitata a 10 Mbps (20 GB sfruttabili in Roaming UE), 1000 minuti di chiamate verso alcuni Paesi extra UE, 200 minuti e 1 GB di traffico dati in roaming in alcuni Paesi extra UE. Tutto questo al costo di 24,99 euro al mese con Smart Pay (conto corrente, carta di credito e carte conto prepagate) o 36,99 euro su credito residuo.

L’offerta top Vodafone Infinito Black non subirà modifiche ed entrambe rimarranno attivabili sia dai nuovi clienti al costo di 6,99 euro, che dai già clienti Vodafone (il cambio offerta costa 22,50 euro).

Offerte Vodafone Shake it Fun, Shake it Easy, Shake Remix Unlimited Junior

Da segnalare alcuni cambiamenti per le offerte generazionali (Under 25 e Under 30) della gamma Shake, che verranno migliorate senza variazioni di prezzo (sia per le nuove attivazioni che per le utenze già attive). Ecco i dettagli:

Vodafone Shake it Fun (attivabile dai nuovi clienti Under 25 a 6,99 euro) comprenderà minuti e SMS illimitati, 25 GB con addebito su credito residuo o 50 GB con Smart Pay, in entrambi i casi con 5G. Il tutto a 11,99 euro al mese con inclusi: GB illimitati su app di Chat, Social e Musica, Vodafone Pass Smart Meeting per 3 mesi e Vodafone Power Gaming.

(attivabile dai nuovi clienti Under 25 a 6,99 euro) comprenderà minuti e SMS illimitati, 25 GB con addebito su credito residuo o 50 GB con Smart Pay, in entrambi i casi con 5G. Il tutto a con inclusi: GB illimitati su app di Chat, Social e Musica, Vodafone Pass Smart Meeting per 3 mesi e Vodafone Power Gaming. Vodafone Shake it Easy (attivabile dai nuovi clienti Under 20 a 6,99 euro e dai già clienti a 22,50 euro) comprenderà minuti e SMS illimitati, 50 GB con addebito su credito residuo o 100 GB con Smart Pay, in entrambi i casi con 5G. Il tutto a 14,99 euro al mese con inclusi: GB illimitati su app di Chat, Social e Musica, Vodafone Pass Smart Meeting per 3 mesi e Vodafone Power Gaming.

(attivabile dai nuovi clienti Under 20 a 6,99 euro e dai già clienti a 22,50 euro) comprenderà minuti e SMS illimitati, 50 GB con addebito su credito residuo o 100 GB con Smart Pay, in entrambi i casi con 5G. Il tutto a con inclusi: GB illimitati su app di Chat, Social e Musica, Vodafone Pass Smart Meeting per 3 mesi e Vodafone Power Gaming. Vodafone Shake Remix Unlimited Junior (per i clienti Under 15) comprende 300 minuti e 50 SMS verso tutti e 20 GB in 4G, con 12 mesi di Kids Planet, Digital Privacy & Security e GB illimitati su alcune app, al costo minimo di 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratis per i nuovi clienti, costa 22,50 euro per i già clienti. Dal 26 settembre i già clienti di rete fissa potranno associarla in convergenza e ottenere uno sconto di 3 euro al mese, pagandola così 6,99 euro al mese.

Promozione Buddyfit

Dal 26 settembre prenderà il via la nuova promozione con Buddyfit: tutti i clienti che attiveranno alcune offerte selezionate riceveranno 12 mesi di abbonamento Buddyfit in regalo.

Le offerte che daranno diritto alla promozione sono: Infinito, Infinito Black Edition, Red Max, Red Pro, Shake it Easy e Shake it Fun.

Per quanto riguarda il funzionamento, il codice voucher verrà inviato tramite SMS entro 96 ore dall’attivazione dell’offerta e andrà inserito nella pagina Buddyfit linkata. Al termine dei 12 mesi l’abbonamento verrà disattivato automaticamente, dunque non c’è pericolo di addebiti indesiderati.

Offerta Vodafone Giga Speed 50 per clienti C’all

Alcune novità in arrivo riguarderanno i clienti stranieri con offerte Vodafone C’all. In particolare, i clienti aventi attive le offerte C’all Global, C’all Global Max, C’all Power Edition, C’all Global+ e Dolce Vita potranno attivare sulla stessa anagrafica la promozione Vodafone Giga Speed 50 con 150 GB invece di 50 GB a 13,99 euro al mese su credito residuo.

I 100 GB in più verranno erogati entro 72 ore dall’attivazione segnalati da un SMS apposito.

In aggiunta a questo, i clienti stranieri che attiveranno la Vodafone Giga Speed 50 potranno acquistare il Mobile Wi-Fi a 29,99 euro una tantum.

Promo smartphone (anche winback)

Infine, ci saranno delle novità per l’acquisto di smartphone a rate con Vodafone. Più precisamente, in abbinamento alle nuove offerte standard sarà possibili acquistare:

I clienti che sottoscriveranno offerte Vodafone Special potranno acquistare:

TCL 20R 5G a 2,99 euro al mese con 9,99 euro di anticipo;

a 2,99 euro al mese con 9,99 euro di anticipo; Samsung Galaxy A32 5G a 4,99 euro al mese con 9,99 euro di anticipo.

Per finire, i clienti che riceveranno SMS winback per attivare Vodafone Special 50 Giga a 7 euro al mese potranno abbinarvi TCL 20R 5G a 2,99 euro al mese, per un totale di 9,99 euro al mese.