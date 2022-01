Il Renegade Project vuole semplificare l’avvio di Windows 11/10 ARM64 su Android

Negli ultimi tempi abbiamo parlato spesso del progressivo avvicinamento di due mondi diversi come Windows e Android — poco fa abbiamo visto Google Play Giochi Beta per Windows, senza dimenticare che con Windows 11 è stato annunciato il supporto delle app Android —, ma oggi riapriamo un discorso mai passato di moda: usare Windows a bordo di un dispositivo Android grazie al modding.

Windows non è solo computer, ma su smartphone…

Windows è noto principalmente come sistema operativo per classici PC x86, anche se, a dire il vero, lo si può trovare in tante tipologie di dispositivi anche dai form factor non proprio tradizionali. Tutto questo senza dimenticare il segmento Windows on ARM (avete visto la nostra prova particolare su MacBook Air/Pro M1?), che sta crescendo anche grazie alla capacità di emulazione 64-bit di Windows 11.

Guardando al mondo degli smartphone, tuttavia, la casa di Redmond ha rinunciato ormai da parecchio tempo alla creazione di un sistema operativo mobile capace di competere con iOS e Android, abbracciando proprio il robottino per i suoi — belli ma tutt’altro che ben funzionanti — Microsoft Surface Duo e Microsoft Surface Duo 2.

Ci pensa il modding

Sebbene persino in quel di Microsoft si siano ormai rassegnati a non avere ufficialmente Windows anche in ambito mobile, i modder non si sono mai arresi e da anni portano avanti progetti ambiziosi per riuscire nell’impresa di far funzionare Windows a bordo di smartphone Android. Dal momento che, naturalmente, Windows non è mai stato ufficialmente pensato per essere eseguito su tali tipologie di dispositivi, già solo per ottenere il risultato basilare di farlo avviare su smartphone, gli sviluppatori di turno devono procedere con un lavoro di hacking che tocca il low-level firmware. Segue poi la necessità di apportare numerosi cambiamenti al core installer e anche scrivere dei driver specifici per il dispositivo di riferimento.

Insomma, già da queste premesse appare, evidente come nessuno, senza un solido background, possa avventurarsi in sfide del genere; quando però si collabora, si possono ottenere risultati interessanti come quelli del Renegade Project.

Le ragioni per le quali non ci sono metodi semplici per installare Windows su uno smartphone Android sono molteplici. Un conto è tenere il dispositivo aggiornato mediante una custom ROM, tutt’altra cosa è sostituire il Board Support Package (BSP) con un’interfaccia software standardizzata tra OS e platform firmware. Per quanto le moderne implementazioni del bootloader sui chipset degli smartphone supportino la Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), la sequenza di boot su queste piattaforme è spesso personalizzata dagli OEM. In conseguenza di ciò, non è possibile out-of-the-box avviare qualsiasi sistema operativo ARM64 compatibile con UEFI. Proprio qui entra in gioco il menzionato Renegade Project.

Renegade Project: avviare Windows su Android

Il primo step consiste nel realizzare da zero una firmware interface: gli sviluppatori del Renegade Project consigliano di compilare un’immagine Tianocore EDK II partendo dal bootloader dello smartphone desiderato. Per alcuni dispositivi è possibile trovare binari precompilati nella sezione Releases della repo GitHub corrispondente.

Fatto questo, bisogna scaricare la build ARM64 di Windows 10 o Windows 11 da UUP Dump e preparare manualmente l’installer. Dal momento che un wipe dell’intera memoria interna potrebbe tradursi in un hard-brick, il lavoro di partizionamento modifica soltanto la partizione /userdata. Una volta applicato il pacchetto WIM dal Windows Preinstallation Environment e provveduto ai driver, Windows dovrebbe avviarsi sullo smartphone. La procedura è visibile nel video seguente.

Gli sviluppatori del Renegade Project sperano di veder crescere la lista dei modelli supportati, tuttavia questo dipenderà da eventuali nuovi collaboratori che si prendano l’impegno di realizzare e/o manutenere i relativi porting.

La lista ufficiale dei modelli che attualmente sono supportati e dunque potrebbero riuscire ad avviare la variante ARM64 di Windows 10/11 comprende:

Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale del Renegade Project e il codice sorgente su GitHub.