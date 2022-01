Google Play Giochi Beta (Google Play Games Beta per gli amici di lingua inglese) è realtà, sebbene ancora per pochi intimi: il colosso di Mountain View ha lanciato in soli tre mercati una beta limitata dell’applicazione alla quale sarà affidato il compito di portare i giochi Android sui PC Windows.

In questa fase iniziale, Google Play Giochi Beta è disponibile solo in Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong e permette ai possessori di computer Windows di gustarsi titoli popolari come Mobile Legends, Summoners War, State of Survival, and Three Kingdoms Tactics.

Per farlo, gli utenti interessati hanno la possibilità di registrarsi per accedere alla beta a questo link — dall’Italia viene mostrato il messaggio “La beta non è ancora disponibile nella tua area geografica” — e accedere all’applicazione standalone di Google su Windows. Big G promette ambiziosamente “sessioni di gioco senza interruzioni tra smartphone, tablet, Chromebook e PC Windows“, lasciando intendere che gli utenti potranno riprendere facilmente i giochi dove li avevano interrotti su un dispositivo diverso.

Arjun Dayal, group product manager per Google Play Games, ha dichiarato: «I giocatori possono facilmente cercare, scaricare e giocare ai propri giochi mobile preferiti sui propri PC, così da sfruttare schermi più grandi, nonché input tramite mouse e tastiera. Basta con la perdita di progressi e risultati ottenuti nel passaggio da un dispositivo all’altro; il tutto funziona direttamente con il profilo Google Play Games!»

Nell’ambito di Google Play Giochi Beta troveranno spazio anche i Play Point ottenuti dagli utenti giocando ai propri giochi mobile preferiti su dispositivi Windows.

L’annuncio di Google di voler rendere Play Giochi disponibile per Windows nel corso del 2022 è di appena un mese fa e ci ritroviamo già con una prima beta tra le mani, sebbene rimanga poco chiara la tecnologia che a Mountain View hanno scelto di utilizzare per raggiungere questo storico traguardo.

Google Play Giochi sarà un’app nativa di Windows senza streaming dei giochi e già in data odierna Google ha aperto un sito dedicato agli sviluppatori che vorranno partecipare a questo ambizioso progetto, così da fornire loro tutte le informazioni del caso.

L’annuncio di Big G arriva al termine di una danza di avvicinamento col colosso di Redmond che va avanti ormai da mesi, sin da quando Microsoft aveva fatto la prima mossa annunciando l’arrivo delle applicazioni Android su Windows 11. Per questo risultato, Microsoft ha realizzato un necessario Windows Subsystem for Android, che permette di eseguire applicazioni Android da una varietà di fonti. In particolare, in conseguenza di una collaborazione con Amazon, le app usabili su Windows saranno quelle dell’Amazon Appstore mentre, nonostante vari tentativi di aggirare il problema, il supporto a Google Play è ancora ufficialmente mancante.

Leggi anche: Le app Android sono disponibili su Windows 11 nel canale Beta