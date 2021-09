L’evento di Microsoft in programma per oggi, 22 settembre 2021, si è appena concluso e uno degli annunci più interessanti è stato senza dubbio quello del nuovo smartphone pieghevole con sistema operativo Android: Microsoft Surface Duo 2 è ufficiale e, a dispetto di un nome che in italiano non suona benissimo, colma molte delle lacune del modello di prima generazione.

Microsoft Surface Duo 2: caratteristiche tecniche, design e funzioni

Microsoft Surface Duo 2 è stato appena ufficializzato durante l’evento della casa di Redmond e, pur ripartendo dallo stesso concept del predecessore, ha tutta l’aria di uno smartphone più pronto per il mercato.

Inutile girarci intorno, il primo Microsoft Surface Duo, annunciato con molto clamore a ottobre 2019, è stato un flop: il prodotto è arrivato sul mercato con un anno di ritardo – in Europa addirittura nel 2021 – e non è stato all’altezza delle enormi aspettative che lo avevano circondato.

Il nuovo modello nasce sullo stesso concept, chiaramente più sviluppato: Microsoft Surface Duo 2 è uno smartphone pieghevole diverso da quelli che abbiamo conosciuto in tempi recenti: scordatevi gli schermi pieghevoli visti ad esempio su Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, qui è lo smartphone a piegarsi grazie ad un’elegante cerniera, ma i display sono due separati. Le cornici superiori e inferiori sono rimaste piuttosto pronunciate, mentre la tripla fotocamera posteriore è abbastanza sporgente.

In particolare, si tratta di due display OLED da 5,8 pollici ciascuno – leggermente cresciuti, sul Duo di prima generazione erano da 5,6 pollici – con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90 Hz. Combinati, i due schermi mettono a disposizione una superficie complessiva di 8,3 pollici e Microsoft ha leggermente curvato i bordi interni dei due schermi per dare una maggiore sensazione di continuità.

Un’altra novità riguarda la cerniera: Microsoft la chiama “Glance Bar” e, quando è chiusa, permette di visualizzare informazioni su notifiche, stato della batteria e ora. Si tratta di un’aggiunta importante visto che, al pari del modello precedente, neppure Microsoft Surface Duo 2 dispone di un vero e proprio display esterno.

Il produttore statunitense ha deciso di spingere anche sull’utilizzo del pennino: l’aggiornata Surface Slim Pen 2, sfruttabile ad esempio per disegnare e per prendere note, può essere ricaricata in modalità wireless attaccandola magneticamente al Surface Duo 2. Un altro paio di cambiamenti relativi alla Surface Slim Pen 2 attengono al tasto fisico, ora posizionato sul lato piatto, e alla punta, che è stata resa più sottile. Per la verità, i maggiori vantaggi si hanno su Windows, dove vengono sfruttate delle lievi vibrazioni per simulare la scrittura su carta.

Il form factor di Microsoft Surface Duo 2 strizza l’occhio alla produttività (passaggio di informazioni da un display all’altro o espansione di una singola app su entrambi, etc.), ma Microsoft ha pensato anche agli amanti dei giochi in mobilità: si è parlato di 150 giochi – tra cui Asphalt Legends 9, Modern Combat 5 e Dungeon Hunter 5 – pronti e ottimizzati per essere visualizzati su uno schermo e sfruttare l’altro come controller. Le promesse di Microsoft sono ambiziose, ma lo erano già col primo Surface Duo, insomma, andrà visto all’opera.

Come si diceva in apertura, Microsoft Surface Duo 2 è finalmente uno smartphone più pronto per il mercato, ecco un riassunto della sua scheda tecnica:

due display OLED da 5,8 pollici con risoluzione 1.344 x 1.892 pixel, 401 ppi, refresh rate a 90 Hz e vetro protettivo 3D curvo Corning; da aperto 8,3 pollici (2.688 x 1.892 pixel)

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888

8 GB di memoria RAM

128/256/512 GB di memoria interna

connettività 5G, Bluetooth 5.0, NFC e USB-C 3.2 Gen.2 (sulla metà destra del dispositivo)

tripla fotocamera posteriore con: wide da 12 megapixel, f/1.7, pixel da 1.4μm, OIS; ultrawide da 16 megapixel, f/2.2; telephoto 2x da 12 megapixel, f/2.4 con OIS; sensore ToF

fotocamera anteriore da 12 megapixel, f/2.0

lettore di impronte, speaker stereo

batteria da 4.449 mAh con ricarica rapida (ma il caricabatterie da 23W è venduto a parte) e ricarica wireless Qi

dimensioni: 145,2 x 184,5 x 5,5 mm da aperto e 145,2 x 92,1 x 11 mm da chiuso

peso: 284 g

sistema operativo Android 11.

Prezzi e disponibilità

Proposto nelle due colorazioni Obsidian e Glacier, Microsoft Surface Duo 2 è in pre-ordine negli USA da oggi e sarà acquistabile dal 21 ottobre. I prezzi di listino sono di 1.499 dollari per la versione da 128 GB, 1.599 dollari per quella da 256 GB e 1.799 dollari per quella da 512 GB.

Per quanto riguarda altri mercati, è stato confermato l’arrivo in Austria, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Svizzera e UK. L’Italia non figura nell’elenco. Rimanendo in Europa, in Francia i prezzi sono i seguenti: 1.599 euro per il taglio da 128 GB, 1.699 euro per quello da 256 GB e 1.899 per quello da 512 GB.

