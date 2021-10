Microsoft ha annunciato ufficialmente che le app Android ora sono disponibili su Windows 11 per gli utenti iscritti al programma Windows Insider.

Tuttavia bisognerà essere iscritti al canale Beta e non al canale Dev, in quanto la società afferma di voler testare questa funzionalità prima su versioni di Windows 11 che sono già disponibili al pubblico, suggerendo che la funzionalità arriverà separatamente da un tipico aggiornamento delle funzionalità quando verrà distribuita più ampiamente.

Requisiti per provare le app Android su Windows 11

In base ai requisiti delle funzionalità di Windows 11 pubblicati da Microsoft è necessario un PC con almeno 8 GB di RAM, un’unità SSD e processore Intel Core i3, AMD Ryzen 3000 o Qualcomm Snapdragon 8c o superiore di ottava generazione. Si precisa che questi non sono requisiti di base per l’esecuzione di Windows 11, ma dovranno essere soddisfatti per le app Android.

Un altro requisito, almeno per ora, è che la regione del PC sia impostata sugli Stati Uniti e per accedere ad Amazon Appstore sarà necessario anche di un account Amazon con sede negli USA.

Infine bisognerà avere la virtualizzazione abilitata nel BIOS/UEFI del PC e, come già detto, far parte del canale Windows Insider Beta.

Il post sul blog di Microsoft dovrebbe includere un collegamento per iniziare a configurare il supporto per le app Android su Windows 11, ma in realtà non è ancora attivo.

Una volta installato Amazon Appstore da Microsoft Store si ottiene automaticamente il sottosistema Windows per Android, che è ciò che consente l’esecuzione di queste app.

Inizialmente saranno disponibili solo 50 app da Amazon Appstore, inclusi giochi, l’app Kindle e contenuti per bambini, tuttavia altre app saranno disponibili nei prossimi mesi. Microsoft non si sta ancora pronunciando in merito alla possibilità di installare app Android dall’esterno dello Store.

Il lancio presenta alcuni problemi noti, come ad esempio Microsoft Store che non mostra le valutazioni per le app di Amazon Appstore e le variazioni delle prestazioni durante l’esecuzione di più app contemporaneamente.

Gli utenti iscritti al canale Dev del programma Windows Insider dovranno pazientare ancora un po’ per avere accesso alle app Android. Inizialmente si prevedeva che il supporto per le app Android venisse lanciato insieme a Windows 11, ma il lancio completo è stato ritardato a tempo indeterminato. Al momento ci aspettiamo che accadrà nel 2022, ma bisognerà vedere come andrà il periodo di test.

Potrebbe interessarti: Microsoft Surface Duo 2 è ufficiale: meno prototipo, più smartphone