Huawei non intende arrendersi in Europa e, sebbene negli ultimi tempi la sua presenza in ambito smartphone non sia stata delle più vistose — il nostro voto di fine 2021 non sarebbe potuto essere più preciso —, sta pianificando il lancio nel Vecchio Continente dei più recenti flagship della serie P50: sono appena emersi i presunti prezzi europei di Huawei P50 Pro e Huawei P50 Pocket e non sono bassi, anzi.

La notizia dell’arrivo in Europa della serie Huawei P50 — arriveranno tutti i modelli? Al momento non è dato saperlo — non sorprende, tuttavia il produttore cinese sta ancora facendo i conti con le conseguenze del ban degli Stati Uniti, pertanto anche questi modelli saranno sprovvisti dei servizi di Google (sostituiti dagli HMS e dallo store AppGallery) e non potranno usare componenti Qualcomm con connettività 5G.

Queste limitazioni, stando a quanto si apprende, non impediranno comunque a Huawei di praticare prezzi da smartphone premium, tanto per il modello Pro della serie quanto per il pieghevole a conchiglia. Insomma, non esattamente la strada migliore per tornare a farsi largo nel mercato degli smartphone.

Secondo quanto riporta un noto leaker (link in fonte), Huawei P50 Pro sarà lanciato in Europa con un prezzo di listino di 1.199 euro. Il pieghevole Huawei P50 Pocket, fresco di presentazione ufficiale, dovrebbe invece sforare il tetto dei 1.600 euro: il prezzo di partenza riportato è di 1.622 euro, che chiaramente non sarà il listino ufficiale.

In entrambi i casi, per quanto si tratti di smartphone di fascia premium, permangono i grossi limiti anzidetti che, uniti ai prezzi trapelati, rischiano di compromettere in partenza l’appetibilità dei flagship Huawei. Per dire, potrebbe risultare ben difficile consigliare l’acquisto di Huawei P50 Pocket quando il suo rivale diretto, l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) parte da un prezzo di listino nettamente più basso e si trova ormai regolarmente sotto i 1.000 euro.

