Huawei P50 Pocket è ufficiale: il nuovo smartphone pieghevole, protagonista di numerosi rumor nelle scorse settimane, vuole sfidare apertamente Samsung Galaxy Z Flip3 5G con il suo formato a conchiglia. Scopriamolo insieme più da vicino.

Huawei P50 Pocket ufficiale: ecco specifiche tecniche e funzionalità

Huawei P50 Pocket è un flagship, su questo non ci sono dubbi: le sue specifiche tecniche comprendono infatti un display OLED Full-HD+ da 6,9 pollici a 120 Hz di refresh rate (con 300 Hz di touch sampling rate), un display secondario circolare da 1,04 pollici e il SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm, purtroppo solo con connettività 4G. In compagnia di quest’ultimo troviamo 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile con scheda di memoria NM fino a 256 GB).

Lato fotocamere sono disponibili tre sensori posteriori e uno anteriore: sul retro prendono posto sensore principale True-Chroma da 40 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e Ultra Spectrum per la resa cromatica da 32 MP (f/1.8); frontalmente invece un sensore da 10,7 MP (f/2.2) integrato nello schermo attraverso il “solito” foro centrale. La fotocamera Ultra Spectrum offre anche la funzione Sunscreen Detection, che consente di controllare la pelle del viso e stabilire se risulta adeguatamente protetta dalla luce del sole.

Lo schermo secondario OLED da 1,04″ (328 ppi) è di forma circolare e richiama il modulo fotografico: come sul pieghevole di Samsung serve per visualizzare alcune informazioni come l’ora, la data e le notifiche, supportando widget e non solo (dimensioni permettendo). La batteria è da 4000 mAh e supporta la ricarica Huawei SuperCharge da 40 W (cablata).

Come ampiamente previsto, Huawei P50 Pocket viene proposto con il sistema operativo HarmonyOS 2, senza servizi Google.

Scheda tecnica Huawei P50 Pocket

display principale OLED da 6,9 pollici Full-HD+ (2790 x 1188 pixel) con 120 Hz di refresh, 300 Hz di touch sampling rate, 1440 Hz di PWM dimming

display secondario esterno OLED da 1,04 pollici (340 x 340 pixel) con 60 Hz di refresh e 120 Hz di touch sampling rate

SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm con GPU Adreno 660

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale True-Chroma da 40 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e Ultra Spectrum per la resa cromatica da 32 MP (f/1.8)

fotocamera anteriore da 10,7 MP (f/2.2)

connettività dual 4G VoLTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS dual band, NFC, USB Type-C (3.1)

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida cablata Huawei SuperCharge da 40 W

sistema operativo HarmonyOS 2

Design di Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket viene lanciato in tre versioni: una Obsidian Black con finitura a specchio, una White con una particolare trama e una Gold Premium Edition (realizzata in collaborazione con il designer Iris Van Herpen). Il form factor è simile a quello di Galaxy Z Flip3 5G, con una cerniera centrale che permette di chiudere a aprire il dispositivo proprio come un vecchio telefono a conchiglia: la differenza rispetto a quest’ultimo, ovviamente, è che qui si ha a disposizione un ampio schermo touch con cornici sottili.

Le dimensioni dello smartphone pieghevole sono di 170 x 75,5 x 7,2 mm (da aperto) e di 87,3 x 75,5 x 15,2 mm da piegato. Il peso è di circa 190 grammi.

Prezzo e uscita di Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket è disponibile all’acquisto in Cina a partire da oggi stesso in due configurazioni ai seguenti prezzi:

8-256 GB a 8988 yuan (circa 1245 euro)

12-512 GB a 10988 yuan (circa 1523 euro)

Per ora non abbiamo indicazioni su una possibile commercializzazione globale, ma restate sintonizzati per rimanere aggiornati. Come vi sembra il nuovo smartphone pieghevole di Huawei?

Potrebbe interessarti: Recensione Huawei Nova 9