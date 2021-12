Samsung ha già  rilasciato l’aggiornamento One UI 4.0 basato su Android 12 per Galaxy S21, Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 in alcuni mercati e altri smartphone del marchio lo riceveranno nelle prossime settimane. Recentemente il produttore sudcoreano ha iniziato a lavorare sull’aggiornamento One UI 4.1 e potrebbe essere rilasciato all’inizio del prossimo anno.

Samsung Galaxy S21 e Note 20 potrebbero ricevere One UI 4.1 a febbraio

Un moderatore del forum Samsung Members ha affermato che l’interfaccia One UI 4.1 basata su Android 12 potrebbe essere rilasciata per Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra a febbraio 2022.

Sebbene Samsung non lo abbia ancora confermato, poche settimane dopo l’aggiornamento One UI 4.1 potrebbe essere rilasciato anche per altri dispositivi di fascia alta, tra cui Samsung Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold3, Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Più dispositivi di fascia media e entry-level potrebbero invece ricevere l’aggiornamento One UI 4.1 entro la fine del prossimo anno.

Samsung non ha rivelato quali nuove funzionalità verranno introdotte con l’aggiornamento One UI 4.1, ma dovremmo farci un’idea più chiara quando il produttore lancerà la gamma Samsung Galaxy S22 con l’ultimo aggiornamento preinstallato. Gli smartphone e i tablet della famiglia Galaxy che verranno lanciati nella prima metà del 2022 potrebbero essere già dotati di One UI 4.1.

