Uno dei vantaggi di sempre degli smartphone Android è la possibilità di adattare, ri-organizzare e personalizzare lo stile e la disposizione di elementi e funzionalità. In questo approfondimento vediamo 5-6 applicazioni che vi permetteranno di replicare il nuovo design del Material You e qualche funzionalità di Android 12 in anteprima sul vostro dispositivo, un modo per saggiarne le novità in arrivo.

Questa semplice e pratica guida l’abbiamo realizzata usando un HONOR 50, il nuovo flagship della casa cinese che, da quando nel 2020 si è staccata da Huawei ha ri-ottenuto i servizi di Google e la possibilità di collaborare con aziende americane, tuttavia è compatibile con praticamente qualsiasi smartphone.

HONOR 50 che, tra l’altro, è in promozione in occasione del periodo natalizio sul sito ufficiale HiHonor al prezzo di 489,90 Euro con lo sconto direttamente a carrello e l’ulteriore sconto di 20€ che potete ottenere col codice sconto (attivo dal Black Friday): ATUTTOANDROIDB. Inoltre sono previste in regalo le cuffie True Wireless HONOR Earbuds 2 Lite. Promozione che si aggiunge ad altri sconti come su Honor 50 Lite o i nuovi MagicBook X14 e X15.

Vediamo dunque adesso, in questa video guida, come provare a replicare il Material You su smartphone con sistema operativo Android 11 o precedenti.

Personalizzazione a tema Material You (guida video)

Applicazioni utilizzate

Come detto la guida è stata testata su HONOR 50 ma anche su altri smartphone, per cui non vi resta che provare e adattarla a vostro piacimento, spazio alla creatività e alla fantasia, il bello di Android è proprio quello di poterlo personalizzare e cucirlo sulle proprie preferenze.