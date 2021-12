Mettetevi comodi, perché la raccolta degli aggiornamenti software che vediamo oggi è particolarmente ricca e tocca dispositivi di Samsung, LG, POCO, Xiaomi, Redmi, Huawei e Nokia. In mezzo a tutto questo ci sono smartphone e smartwatch, ci sono versioni stabili e release beta, aggiornamenti secondari e major update.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) hanno già iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 12 con annessa One UI 4 (ecco la nostra prova su Samsung Galaxy S21 Ultra), tuttavia i primi problemi, anche decisamente fastidiosi, non hanno tardato a saltare fuori.

Le più che giustificate lamentele degli utenti hanno convinto Samsung a fare un passo indietro e tornare a lavorare sul major update per i due pieghevoli nel ramo Beta della One UI 4 con base Android 12: è stata appena rilasciata una nuova build della One UI 4 beta per Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Stando ai primi commenti arrivati sul forum della Samsung Community, il nuovo firmware ZUL4 contiene i fix dei problemi riscontrati nella release stabile. Nei post viene altresì sottolineato che gli utenti potrebbero riscontrare difficoltà nell’installazione, pertanto viene fortemente consigliato un backup prima di procedere.

Ecco il changelog ufficiale tradotto dal coreano:

L’avventura di LG nel mondo degli smartphone è più che mai agli sgoccioli, ma adesso il particolarissimo LG WING sta ricevendo un aggiornamento software: negli USA, la versione Verizon del dispositivo sta finalmente ottenendo l’update ad Android 11 con annesse patch di sicurezza di novembre 2021.

Tra le novità menzionate nel changelog ci sono notification bubbles, Focus Mode nelle impostazioni rapide, supporto esteso agli Emergency Alert e poco altro. La personalizzazione di LG non ha subito grossi cambiamenti.

Negli ultimi giorni numerosi aggiornamenti sono stati rilasciati per vari smartphone a marchio POCO, Redmi e Xiaomi. Eccone alcuni degni di menzione:

Huawei Watch GT 2 sta ricevendo l’aggiornamento stabile di dicembre 2021, tuttavia, al pari di Huawei P40 Lite, sta ricevendo anche un update nel canale beta.

L’aggiornamento di questo mese di Huawei Watch GT 2 introduce la versione 11.0.14.68/67, il roll out è partito dalla Cina ma si espanderà a breve ad altri mercati. Non vengono segnalate nuove funzioni, il changelog parla soltanto di ottimizzazioni della stabilità di sistema.

Di recente, come vi avevamo raccontato, Huawei ha creato un programma beta anche per gli smartwatch di questa serie e adesso è stata rilasciata la public beta 11.0.14.68. Il ricco changelog parla, tra le altre cose, di supporto ad altre app di terze parti via AppGallery e di una nuova funzione schermata di blocco per la sicurezza. Eccolo integrale:

Improves the menstrual cycle function, you can manually record the cycle through the watch.

The heart health research application can be installed to directly measure heart health-related data on the watch.

Per quanto riguarda Huawei P40 Lite, l’aggiornamento in roll out via OTA pesa ben 2,67 GB e per un buon motivo: contiene la EMUI 12 Beta con tanto di patch di sicurezza di dicembre 2021. Ecco il changelog completo del firmware JNY-LX1 12.0.0.120 (C432E4R5P2log):

List of Changes

This update introduces EMUI 12 and provides an intuitive interface, a cross-device control panel and various useful functions.

Innovative interactions

[Font]

Supports more flexible font adjustment, in which you can adjust the font size and width with a slider.

[Neuromorphic Design]

Applies the concept of neuromorphism to UI elements. Simple colors, tones, shadows and highlights are used to achieve a more realistic effect.

[Smart Folders]

Supports pressing and holding app folders on the home screen to enlarge them and make the apps within them easier to access.

[Notification

Panel and Control Panel ] Allows you to swipe down from the top left of the screen to access the Notifications panel to view notifications, and swipe down from the top right of the screen to access the control panel for shortcuts.

Adds an audio control area to the control panel to make it easy to switch between different audio devices and apps.

Smart life in all scenarios

[Huawei Share]

Improves the transfer speed of Huawei Share for faster file sharing between Huawei phones, tablets and laptops.

[ MeeTime]

Adds the MeeTime app that allows you to make HD voice and video calls over WiFi or a data network.

Adds support for screen sharing during video calls, which allows you to tag and share key information in video chats.

Note: MeeTime is only available in certain countries and regions: https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us00956296/