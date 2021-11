Aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 20, Xiaomi CIVI, Huawei Watch GT 2 e altri

La seconda settimana del mese di novembre 2021 si è aperta all’insegna delle offerte che anticipano il Black Friday, tuttavia non poteva mancare una ricca raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android e altri dispositivi.

Quelli di oggi fanno capo a tre soli produttori: Samsung, Xiaomi e Huawei. Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire i nomi dei modelli coinvolti e le novità in arrivo per ciascuno di essi.

Samsung Galaxy Note 20, Note 10, Note 9, A41, A51: le novità degli aggiornamenti

Tanto per cambiare, è Samsung il produttore che piazza il maggior numero di dispositivi in questa raccolta di aggiornamenti software. I modelli aggiornati comprendono: la serie Samsung Galaxy Note 20, la serie Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A41.

Il produttore sudcoreano è sempre in prima fila per il rilascio delle nuove patch di sicurezza mensili, tanto che il più delle volte batte sul tempo persino Google. La settimana scorsa Samsung aveva svelato nei dettagli il contenuto della SMR (Security Maintenance Release) del mese di novembre 2021 e soli due giorni più tardi aveva già rilasciato l’aggiornamento più recente per una nutrita lista di smartphone. In queste ore la lista in argomento è tornata ad allungarsi considerevolmente:

Samsung Galaxy A41 sta ricevendo in queste ore la nuova versione firmware A415FXXU1CUJ3 . Il roll out è partito dalla Russia e il file OTA comprende le patch di sicurezza di novembre 2021; non si esclude la presenza di altri bugfix e miglioramenti di carattere generale. Per il resto, lo smartphone rimane basato su Android 11 con One UI 3.1.

. Il roll out è partito dalla Russia e il file OTA comprende le patch di sicurezza di novembre 2021; non si esclude la presenza di altri bugfix e miglioramenti di carattere generale. Per il resto, lo smartphone rimane basato su Android 11 con One UI 3.1. Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra non sono da meno: entrambi i modelli stanno ricevendo le patch di sicurezza mensili di questo mese con un pacchetto OTA da circa 174 MB con numero di build N98*BXXS3DUJ6. Il roll out ha già raggiunto il suolo europeo e si segnala la presenza del fix di un bug che permetteva di leggere in seriale dello smartphone senza il permesso necessario.

Le patch di sicurezza di novembre 2021 sono in roll out anche per i modelli Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+, in questo caso con un OTA da 148 MB e numero di build N97*FXXS7FUJ1. Non ci sono altre novità da segnalare.

Samsung Galaxy Note 9 si unisce alla lista degli smartphone con patch di sicurezza di novembre 2021, sebbene per il momento il roll out sia in corso solo in Corea del Sud. La versione firmware N960NKSU3FUJ2 potrebbe contenere altri fix e miglioramenti, ma non ci sono nuove funzioni da segnalare.

In mezzo a tutti questi modelli già up-to-date, Samsung Galaxy A51 è l’unico di questa selezione che, pur aggiornandosi, rimane indietro di un mese: la versione firmware A515FXXS5EUI4 introdotta dal file OTA da 151 MB porta sullo smartphone la SMR di ottobre 2021, dunque non la più recente.

Xiaomi CIVI: le novità dell’aggiornamento

Presentato ufficialmente nel mese di settembre, Xiaomi CIVI è uno smartphone di fascia media che fa del design appariscente una delle proprie caratteristiche chiave.

Adesso lo smartphone, venduto soltanto in Cina, sta ricevendo l’aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced Edition. La build V12.5.7.0.RKVCNXM arriva con un file da 1,2 GB e comprende anche le patch di sicurezza di ottobre 2021 e varie ottimizzazioni per gesture di sistema, download, gestione delle temperature e fotocamera. Ecco il changelog ufficiale:

MIUI 12.5 Enhanced Edition Fully smooth, lower power consumption

Focus Calculation The intelligent computing power scheduling mechanism based on the scene improves the fluency of all models

Atomic Memory Ultra-fine memory management mechanism, application residency is comprehensively improved

Liquid Storage Sensitive and efficient file storage mechanism improves the anti-aging ability of the system.

Smart Balance Intelligent deployment of flagship hardware performance

System Optimize the performance of some gesture scenes to improve system fluency Optimize store download and charging temperature rise experience Update Google security patch (2021.10) to improve system security

Camera Optimize the camera’s response speed and enhance the photo experience



Huawei Watch GT 2 e GT 2e: closed beta in Cina

Nel caso di Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e non ci sono aggiornamenti in roll out da segnalare, bensì l’apertura delle adesioni per il nuovo programma closed beta in Cina.

I modelli interessati sono Watch GT 2 42mm, Watch GT 2 46mm e Watch GT 2e e le iscrizioni saranno aperte fino al 17 novembre. I partecipanti potranno fornire feedback attraverso l’app Huawei Health e per partecipare è necessario avere come versione firmware 1.0.10.26 o successive.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Note 10, Note 9, A41, A51, Xiaomi CIVI

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per gli Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

