Non sembrano fermarsi i commenti di utenti che lamentano seri problemi dopo l’aggiornamento ad Android 12 per OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy Z Fold 3 e Samsung Galaxy Z Flip 3. Che l’aggiornamento ad Android 12, come ogni major release che si rispetti, generasse nuovi problemi era scontato: quello che stupisce è la gravità di alcuni dei bug riscontrati, quasi come se si trattasse di versioni beta e non di rilasci stabili da parte delle aziende coinvolte.

Problemi Android 12 su Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Qualche giorno fa Samsung ha rilasciato la One UI 4.0 per i suoi dispositivi di punta ovvero S21, S21+ e S21 Ultra: qui potete dare un’occhiata alla nostra prova e a tutte le novità introdotte con l’aggiornamento ad Android 12. In alcuni paesi selezionati, la One UI 4.0 è disponibile in versione stabile anche per i possessori dei dispositivi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3: il problema è che il software basato su Android 12 presenta numerosi problemi. Ecco alcuni dei problemi che gli utenti hanno evidenziato al supporto ufficiale dopo l’aggiornamento Samsung:

dispositivi “brickati”, ovvero letteralmente inutilizzabili, dopo aver eseguito l’aggiornamento software;

avvio in modalità di recupero dopo aver aggiornato a One UI 4.0;

sfarfallio dello schermo e frequenza di refresh bloccata a 60 Hz;

scarse performance (motivo per cui consigliamo di effettuare un reset ai dati di fabbrica dopo ogni major update);

impossibilità di catturare screenshot;

qualità audio pessima;

servizi di video streaming come YouTube e Netflix inutilizzabili;

app fotocamera inutilizzabile;

immagini catturate eliminate automaticamente dalla galleria.

Insomma, sul forum del produttore coreano c’è una piccola apocalisse in atto in seguito al rilascio dell’aggiornamento One UI 4.0 basato su Android 12. I problemi sono talmente tali e diversificati che Samsung ha deciso di fermare temporaneamente il roll out dell’aggiornamento per Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3.

Problemi Android 12 su OnePlus 9 Pro e OnePlus 9

Vi avevamo già parlato del rilascio dell’interfaccia Oxygen OS 12 basata su Android 12: il roll out dell’aggiornamento OnePlus è iniziato per gli utenti indiani, per poi gradualmente allargarsi a macchia d’olio per tutti gli utenti su scala globale. L’aggiornamento non introduce troppe novità, pertanto non va a stravolgere l’interfaccia classica a cui gli utenti sono abituati, ma va ad integrare alcune funzionalità appannaggio della ColorOS. Purtroppo, l’update sembra non essere neanche una release stabile per la quantità di bug e inconsistenze riscontrate nell’interfaccia dagli utenti.

It's official, I absolutely hate this new ColorOS update by @oneplus. It's half-assed, animations looking shitty, some apps with different DPI scaling, and reeks of chinese skin type of Android. I hate it and I can't wait to ditch this for the Pixel 6. — Francisco (@franciscof_1990) December 7, 2021

Quando uno dei più conosciuti sviluppatori per Android, in questo caso Francisco Franco – autore di Franco Kernel, uno degli strumenti di controllo del kernel Android più completo e versatile per il modding dei dispositivi – spara a zero su di un aggiornamento software significa che c’è un problema. Più di uno, a giudicare da quello che gli utenti lamentano:

le app presentano uno scaling della risoluzione differente ed inconsistente;

il dialer non è presente neanche nell’app manager, costringendo gli utenti ad aprirlo dal Play Store;

il feed dell’app Google non viene visualizzato;

quando si prova a personalizzare un’icona, l’interfaccia va in crash;

i permessi delle app vengono resettati, costringendo ad impostarli nuovamente;

l’opzione “Chiudi tutte le app” nel task manager non è più presente;

alcune notifiche non vengono mostrate correttamente;

l’app OnePlus Messaggi non permette di cambiare il suono di notifica.

Potete trovare tutti i bug degli utenti nel thread dedicato sul forum ufficiale di OnePlus, ma l’impressione è che per il numero di segnalazioni l’aggiornamento sia più simile ad una release beta piuttosto che una versione stabile. Il consiglio per gli utenti che posseggono un OnePlus 9 o OnePlus 9 Pro è quello di rimanere con la versione del sistema operativo con a bordo Android 11 ed attendere che i bug e le incongruenze vengano corretti con un futuro aggiornamento.

