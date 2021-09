Subito dopo il rilascio da parte di Google della prima versione beta di Android 12 diversi produttori di smartphone hanno annunciato i propri programmi di anteprima della nuova versione di questo sistema operativo e tra di essi vi è anche Nokia, che a maggio ha lanciato un proprio programma preview per Nokia X20.

Ebbene, finalmente il produttore ha rilasciato la prima build Android 12 Developer Preview per Nokia X20, grazie alla quale i possessori di questo smartphone hanno la possibilità di “assaggiare” le novità che saranno introdotte con la prossima versione del sistema operativo mobile di Google.

Come provare la preview di Android 12 su Nokia X20

Per iscriversi al programma di anteprima per sviluppatori gli utenti devono seguire questi passaggi:

scaricare l’ultima versione dell’app My Phone su Nokia X20

aprire l’applicazione, scorrere verso il basso e toccare il banner Supporto

selezionare “Anteprima sviluppatore Android” e consentire all’app di controllare l’IMEI del telefono

accettare i termini e le condizioni della licenza del software e confermare

A questo punto gli utenti dovrebbero ricevere entro 12 ore un aggiornamento via OTA con il quale sarà installata la versione preview di Android 12. I più impazienti possono anche attendere 20 minuti e quindi provare a richiedere l’update manualmente andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino a Informazioni sul telefono e quindi selezionando Aggiornamenti di sistema.

Così come viene spiegato dal team di Nokia, gli utenti hanno la possibilità di abbandonare il programma beta e tornare alla versione stabile del software sempre attraverso l’app My Phone (ciò comporterà la perdita di tutti i dati, ragion per cui è sempre consigliato procedere al loro backup).

Gli sviluppatori del produttore ricordano che si tratta ancora di una release beta e, per tale motivo, potrebbero essere presenti dei bug anche di un certo rilievo e alcune delle applicazioni scaricate dal Google Play Store potrebbero non essere supportate o essere comunque instabili.