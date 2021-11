Nuova carrellata di aggiornamenti per gli smartphone Samsung, che stanno ricevendo le recentissime patch di sicurezza di novembre 2021 che già abbiamo visto su diversi altri modelli della casa. Questa volta parliamo di Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy S20 FE e di Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e che accolgono l’ultimo update in Italia.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra

Partiamo dagli ultimi smartphone della serie Note (per ora): Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra stanno infatti ricevendo le patch di sicurezza di novembre 2021, le ultime rilasciate da Google e presentate dalla casa di Seul qualche giorno fa.

In distribuzione i firmware N98xxXXS3DUJ6, che non sembrano includere altre novità se non generici bugfix e miglioramenti nella stabilità del sistema. Per vere e proprie novità i possessori dovranno attendere l’arrivo di Android 12 e della One UI 4.0, che potrebbero essere disponibili a partire dai Samsung Galaxy S21 già dalle prossime settimane.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Aggiornamenti simili in distribuzione per Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Samsung Galaxy Z Fold3 5G. Gli smartphone pieghevoli stanno infatti ricevendo i firmware F711BXXS2AUJB e F926BXXS1AUJB che portano le patch di sicurezza di novembre 2021 a partire da alcuni Paesi di Africa e Asia (Flip) o europei (Fold). Anche qui i changelog non menzionano altre novità, ma non dovrebbero mancare i soliti miglioramenti “sotto al cofano” e i bugfix.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy S10/S10+/S10e

Samsung Galaxy S20 FE 4G in versione Snapdragon (SM-G780G) si sta aggiornando con il firmware G780GXXU3AUJ2, che include le patch di sicurezza di novembre 2021 e quindi tutte le correzioni alle vulnerabilità viste nel bollettino Samsung. Per ora il rollout pare riguardare pochi Paesi (tra cui Australia e Filippine), ma siamo certi che presto toccherà anche a noi italiani.

È questo il caso di Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e: a distanza di poche ore dall’avvio della distribuzione, le patch di sicurezza di novembre 2021 arrivano anche in Italia per i flagship 2019 con i firmware G97xFXXSEFUJ2, a partire dai modelli no brand. Potete scaricarle seguendo le indicazioni qui sotto.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Z Flip3 5G, Z Fold3 5G, S20 FE, S10, S10+ e S10e

Per verificare l’arrivo dei nuovi firmware e aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e potete recarvi nelle impostazioni di sistema: basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

