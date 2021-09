Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro rappresentano un cambio di passo epocale rispetto le precedente generazioni di smartphone, e nelle ultime settimane il colosso di Mountain View ha portato l’hype a livelli stellari con una serie di scelte di marketing azzeccatissime come l’installazione di due sample nel negozio di New York e la pubblicità che mette in risalto la fotocamera e non solo.

Si parla al massimo di fine ottobre

Quest’oggi sono stati pubblicati nuovi rumor circa l’eventuale data di arrivo dei nuovi smartphone di fascia alta sul mercato in Germania: si parla della 42° o 43° settimana del 2021, ovvero tra la metà e la fine del mese di ottobre. Secondo le fonti, infatti, sembra che l’azienda renderà disponibile i due smartphone tramite il Google Store e non solo, ma non si hanno ulteriori dettagli in merito.

Non è la prima che sentiamo parlare del mese di ottobre come possibile finestra di lancio della nuova serie di smartphone di fascia alta. Qualche giorno fa, infatti, CNET aveva pubblicato un articolo (poi rimosso) in cui si citava un evento programmato per il 5 ottobre per il lancio di prodotti a marchio Nest, Travel e Maps, ma il riferimento al 27 ottobre in un flag presente all’interno dell’applicazione Fotocamera Google fa pensare che tra meno di un mese potrebbero esserci importanti novità in merito.

