Tutte le offerte Kena Mobile attivabili online e in negozio a fine agosto 2021

Quest’oggi torniamo a parlare di Kena Mobile – operatore virtuale di proprietà di Noverca S.r.l., società del gruppo Telecom Italia S.p.a e di fatto secondo brand di TIM – per effettuare un riepilogo di tutte le offerte dell’operatore disponibili all’attivazione, online e nei negozi, a fine agosto 2021.

Offerte Kena Mobile disponibili online (agosto 2021)

In questa sede non ci occuperemo della nuova offerta a tema calcistico legata a TIMVISION, bensì esclusivamente delle offerte telefoniche di Kena Mobile attivabili in questo momento tramite il sito ufficiale dell’operatore.

Ecco tutte le offerte disponibili online a fine agosto 2021:

Kena 7,99 Flash è di tipo operator attack e si rivolge ai clienti in arrivo da Iliad, PosteMobile e altri MVNO elencati che facciano contestuale richiesta di portabilità del numero. L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati 4G (con la velocità limitata a 30 Mbps), di cui 4,5 GB in 3G sfruttabili mensilmente anche in Roaming UE. Il tutto viene offerto al costo mensile di 7,99 euro . I costi di attivazione, SIM e consegna sono azzerati. Ecco il link diretto.

Kena 7,99 Nuovi Numeri si rivolge ai clienti che scelgano di attivare una nuova numerazione Kena Mobile. L'offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G (con la velocità limitata a 30 Mbps), di cui 4,5 GB in 3G sfruttabili mensilmente anche in Roaming UE. Il tutto viene offerto al costo mensile di 7,99 euro. L'offerta è contrassegnata come "Per Sempre", dunque garantita contro rimodulazioni future. I costi per SIM e consegna sono azzerrati, mentre per l'attivazione sono richiesti 4,99 euro. Ecco il link diretto.

Kena 9,99 è disponibile all'attivazione sia per chi richieda un nuovo numero che per chi arrivi da Iliad, PosteMobile, LycaMobile e altri MVNO elencati sul sito ufficiale. A fronte di un costo di 9,99 euro al mese, l'offerta mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati 4G (con la velocità raddoppiata fino a 60 Mbps), di cui 5,5 GB in 3G sfruttabili mensilmente anche in Roaming UE. I costi di attivazione, SIM e consegna sono azzerati. Ecco il link diretto.

Kena 12,99 è disponibile all'attivazione per i clienti provenienti da tutti gli operatori. A fronte di un costo mensile di 12,99 euro, l'offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati 4G (con la velocità raddoppiata fino a 60 Mbps), di cui 7,5 GB in 3G sfruttabili mensilmente anche in Roaming UE. I costi di attivazione, SIM e consegna sono azzerati. Ecco il link diretto.

Per i clienti interessati, sul sito dell’operatore viene ricordata la disponibilità della promozione Porta un Amico.

Offerte Kena Mobile disponibili in negozio (agosto 2021)

Per quanto riguarda le offerte attivabili nei negozi fisici, al netto della gamma SIM&GO venduta in blister presso Unieuro e supermercati, il listino di Kena Mobile comprende due varianti dedicate della già descritta offerta Kena 9,99. Eccole:

Kena 9,99 Retail presenta lo stesso bundle e lo stesso costo mensile dell’offerta disponibile online, tuttavia non è attivabile dai clienti provenienti da LycaMobile e nei documenti di trasparenza tariffaria si riporta una velocità di navigazione ancora limitata a 30 Mbps sia in download che in upload (online la velocità di download è stata raddoppiata).

Kena 9,99 100 SMS è riservata proprio ai clienti provenienti da LycaMobile, riduce a 100 gli SMS inclusi nel bundle e prevede ancora la vecchia limitazione di velocità.

Nessuna delle due offerte prevede costi di attivazione o per la nuova SIM. L’ultima differenza rispetto all’offerta online Kena 9,99 attiene alla rinuncia alle future rimodulazioni: nei documenti di trasparenza tariffaria di Kena 9,99 Retail e Kena 9,99 100 SMS non se ne fa menzione, dunque non sono garantite “Per Sempre”.