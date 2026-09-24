Google Maps per Android Auto si prepara a rendere la navigazione un po’ più intuitiva, soprattutto quando ci si avvicina a un incrocio. Con un nuovo aggiornamento infatti, l’applicazione può mostrare direttamente sul display se alla prossima svolta è presente un semaforo oppure un segnale di stop, offrendo così un’indicazione aggiuntiva rispetto al semplice nome della strada.

La novità è piuttosto piccola dal punto di vista grafico, ma può essere utile soprattutto quando si guida in una zona che non si conosce bene; sapere in anticipo che tipo di incrocio si sta per affrontare permette infatti di avere un’idea più precisa di ciò che ci aspetta durante la navigazione.

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Google Maps su Android Auto indica cosa aspettarsi al prossimo incrocio

Google Maps ha iniziato a mostrare semafori e segnali di stop lungo il percorso ormai circa sei anni fa, in precedenza però, questi elementi venivano rappresentati principalmente come informazioni fisse sulla mappa, senza essere necessariamente collegati alla svolta che il conducente stava per effettuare.

Con il nuovo aggiornamento il comportamento cambia, quando è stata impostata una destinazione e la navigazione è attiva, Google Maps su Android Auto può mostrare una nuova indicazione a comparsa relativa al prossimo incrocio. Oltre al nome della strada interessata dalla svolta, l’interfaccia segnala anche la presenza di un semaforo o di un segnale di stop.

È una differenza apparentemente semplice, ma rende l’informazione più contestuale: invece di dover interpretare gli elementi presenti sulla mappa, il conducente può capire immediatamente che cosa troverà in corrispondenza della prossima svolta.

La funzione quindi, non compare semplicemente aprendo Google Maps su Android Auto, ma è legata alla navigazione vera e propria e alle informazioni relative al percorso che si sta seguendo.

L’obbiettivo sembra essere quello di fornire al conducente qualche informazione in più senza richiedere particolari interazioni con lo schermo. In una zona sconosciuta, per esempio, sapere che la prossima svolta si trova in corrispondenza di un semaforo può rendere più facile prepararsi all’incrocio e seguire le indicazioni di Maps.

Come spesso accade con gli aggiornamenti dell’interfaccia di Google Maps, è probabile che si tratti di una modifica lato server, quindi non necessariamente legata a una specifica versione dell’applicazione da scaricare dal Play Store; è inoltre possibile che lo stesso cambiamento possa arrivare anche agli utenti iPhone attraverso CarPlay.

In ogni caso, si tratta di un’altra piccola aggiunta che punta a rendere Google Maps più utile durante la guida, soprattutto nei momenti in cui conoscere in anticipo ciò che si trova immediatamente dopo una svolta può fare la differenza.