Uno sconto che sfiora il 48% su un pieghevole top di gamma capita raramente, soprattutto a poche settimane dal lancio ufficiale. Samsung Galaxy Z Fold8 diventa protagonista di una promozione aggressiva che combina più sconti cumulabili, portando il prezzo finale a una cifra decisamente più accessibile rispetto al listino di partenza. A rendere l’offerta ancora più golosa ci pensa un Galaxy Book6 da 14 pollici in omaggio per chi completa l’acquisto entro il 25 settembre. Il nuovo formato “passaporto” della serie Fold, presentato a luglio 2026, unisce design compatto e prestazioni flagship. Vediamo come funziona questa promozione e cosa offre effettivamente il dispositivo.

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Samsung Galaxy Z Fold8: il pieghevole passaporto con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Galaxy Z Fold8 segna una svolta nel design della serie: forma corta e larga ispirata al formato passaporto, dimensioni di 123,9 x 82,2 x 9,8 mm da chiuso e peso contenuto di soli 201 grammi. La solidità costruttiva passa da una Armor FlexHinge più fluida, doppio strato di titanio sotto il display e telaio in Armor Aluminium protetto da Corning Gorilla Glass.

Le specifiche principali:

Display : interno AMOLED 7,6″ e esterno AMOLED 5,5″, entrambi fino a 120Hz e 3.000 nits

: interno AMOLED 7,6″ e esterno AMOLED 5,5″, entrambi fino a 120Hz e 3.000 nits Processore : Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM/Storage : 12GB + 256GB (UFS 4.0)

: 12GB + 256GB (UFS 4.0) Fotocamere : principale 50MP, ultra-grandangolare 50MP, doppia selfie 10MP

: principale 50MP, ultra-grandangolare 50MP, doppia selfie 10MP Batteria : 4.800 mAh al silicio-carbonio, ricarica 45W cablata e 20W wireless

: 4.800 mAh al silicio-carbonio, ricarica 45W cablata e 20W wireless Connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

Da segnalare la promessa di sette anni di aggiornamenti software, un dato che pesa parecchio nel valutare la convenienza a lungo termine di un pieghevole premium. Le funzionalità Galaxy AI, incluse quelle di editing fotografico intelligente, sono disponibili gratuitamente nella loro versione base. Rispetto al fratello maggiore Ultra, Fold8 punta più sulla fruizione di contenuti che sulla produttività estrema, restando comunque un dispositivo solido per chi cerca prestazioni flagship in un formato più compatto.

Per ulteriori dettagli: recensione Samsung Galaxy Z Fold8

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Fino al 48% di sconto più Galaxy Book6 in regalo

Il prezzo di listino di 2.099€ scende fino a 1.094,65€ su Samsung.com, uno sconto che sfiora il 48% e fa risparmiare oltre 1.000€. Per ottenerlo servono alcuni passaggi:

5% di sconto effettuando il login prima di aggiungere al carrello

effettuando il login prima di aggiungere al carrello 300€ automatici in carrello fino alle 23:59 del 24 settembre

in carrello fino alle 23:59 del 24 settembre 300€ aggiuntivi attivando il TRADE-IN (valutazione fino a 500€)

attivando il TRADE-IN (valutazione fino a 500€) Coupon GALAXY4U

100€ di sconto pagando con Samsung Pay

Chi acquista entro il 25 settembre riceve in omaggio un Galaxy Book6 da 14 pollici, previa registrazione del prodotto. La stessa logica di sconti cumulabili si applica anche a Galaxy Z Fold8 Ultra (Samsung Shop), che passa da 2.299€ a 1.265€.

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