A partire da oggi, 7 aprile 2021, Kena Mobile – operatore virtuale di proprietà di Noverca S.r.l., società del gruppo TIM – accoglie una novità molto interessante: la velocità di navigazione, più precisamente quella di download, di due delle tre offerte attualmente disponili all’attivazione online raddoppia, passando a 60 Mbps.

La novità viene ben messa in evidenza sul sito ufficiale dell’operatore e, come opportunamente specificato nelle pagine delle due offerte, è importante precisare che il nuovo limite vale solo per la velocità di download, mentre quella di upload rimane invariata (fino a 30 Mbps).

Le due offerte interessate da questo cambiamento sono la Kena 9,99 e la Kena 12,99, laddove la più economica Kena 7,99 (attivabile a questo link diretto) ne rimane invece esclusa, quanto meno per adesso. Ecco i dettagli delle due offerte e i link per attivarle online:

Kena 9,99 – Offerta disponibile per chi attiva un nuovo numero e per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile. Mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di Internet 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload (inclusi 5,5 GB in 3G per navigare in Europa) al costo di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna gratis. Link diretto per l’attivazione.

Kena 12,99 – Offerta attivabile da chiunque effettui la portabilità del proprio numero, a prescindere dall'operatore di provenienza. Comprende minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 70 GB di Internet 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload (inclusi 7,5 GB in 3G per navigare in Europa) al costo di 12,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna gratis. Link diretto per l'attivazione.

Fino a nuova comunicazione, rimane ancora disponibile la promozione Porta un amico.