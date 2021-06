Nuove offerte Kena (Mobile) SIM&GO anche da Unieuro: fino a 100 GB da 9,99 euro

Kena Mobile – apprezzato operatore virtuale di casa TIM – non punta soltanto sulle offerte online: già lo scorso anno aveva portato le offerte della serie SIM&GO nei supermercati e adesso le ha rese disponibili anche nei punti vendita Unieuro con un listino rinnovato per l’occasione: ecco le offerte Kena 9,99 SIM&GO e Kena 12,99 SIM&GO.

Offerte SIM&GO di Kena Mobile da Unieuro

Disponibili finora presso i supermercati Esselunga, Pam e Panorama (Gruppo Pam), i Blister da 10 euro contenenti la SIM di Kena Mobile sono ora acquistabili anche nei punti vendita Unieuro aderenti.

La novità, come detto, è doppia: le SIM Kena acquistate fisicamente da Unieuro permetteranno di attivare due nuove offerte dedicate che, stando ai documenti di trasparenza, sono disponibili ufficialmente dal 24 giugno 2021 e fino a nuova comunicazione. Ecco i dettagli delle due nuove offerte:

offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta, come si legge nel documento ufficiale, è disponibile attivando un nuovo numero oppure richiedendo la portabilità da Iliad oppure da operatori virtuali ( ). Kena 12,99 SIM&GO comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta, come si legge nel documento ufficiale, è disponibile richiedendo la portabilità da qualsiasi operatore.

In entrambi i casi è importante sottolineare la presenza della dicitura “per sempre” nel documento di trasparenza tariffaria, con la quale l’operatore si impegna a non mettere in atto future rimodulazioni.

La procedura di attivazione delle SIM e delle offerte acquistate tramite SIM&GO è molto semplice, la trovate direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.