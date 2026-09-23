Tanti nuovi aggiornamenti sono in distribuzione (anche in Italia) per smartphone e tablet Android firmati Samsung e Xiaomi. Il produttore sud-coreano sta rilasciando novità per Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra e Galaxy Tab A9+, mentre quello cinese sta coinvolgendo Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Pad 7S Pro, REDMI K80, REDMI K80 Pro, REDMI K100 Pro Max, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra e POCO F9 Ultra.

Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

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Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8

A distanza di qualche giorno dalla Corea del Sud, Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 stanno accogliendo in Italia un nuovo aggiornamento software: in distribuzione ci sono i firmware F971BXXU3AZI5, F976BXXU3AZI5 e F776BXXU2AZI5, che integrano le patch di sicurezza di settembre 2026. Negli Stati Uniti segnalano l’arrivo delle versioni che terminano con AZI8, ma potrebbero essere riservate ad alcuni operatori specifici e non includere ulteriori cambiamenti.

Come abbiamo visto nel bollettino pubblicato da Samsung nei giorni scorsi, le patch di questo mese vanno a correggere un gran numero di vulnerabilità: da un lato abbiamo 58 vulnerabilità CVE, che riguardano il sistema operativo Android in generale (18 delle quali classificate come di livello critico), e dall’altra si aggiungono 32 miglioramenti di sicurezza SVE, che toccano più da vicino i prodotti della casa di Seoul.

Nel changelog si parla anche di miglioramenti di stabilità, ma senza entrare nello specifico. Tutti e tre gli smartphone hanno già la più recente versione del sistema operativo, ossia Android 17 con One UI 9.

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Novità aggiornamento Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A55 5G si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di settembre 2026: in distribuzione qui da noi c’è la versione A556BXXSIDZI3, che non sembra portare ulteriori cambiamenti rilevanti.

Le novità si limitano infatti alle patch più recenti: come detto più su, questo mese l’update va a risolvere tante vulnerabilità (quasi 100, considerando CVE e SVE), diverse delle quali di livello critico. Per il resto il produttore potrebbe aver integrato qualche bugfix o perfezionamento di stabilità.

Galaxy A55 dispone attualmente della One UI 8.5 e di Android 16: nelle prossime settimane dovrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android 17 e One UI 9.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra e Tab A9+

Restiamo in casa Samsung, ma volgiamo lo sguardo alla gamma tablet: ci sono infatti aggiornamenti in distribuzione in Italia per Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra e Galaxy Tab A9+. In rollout ci sono i firmware XXS9BZI1, XXS9BZI1 e XXUDEZGF, che includono le patch di sicurezza di settembre o di agosto 2026.

Le patch di sicurezza di settembre 2026 sono per Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra: come abbiamo visto più su, parliamo di quasi 100 vulnerabilità corrette in totale, tra quelle riguardanti il sistema operativo Android in generale (CVE) e quelle che toccano più da vicino la One UI (SVE).

Per Galaxy Tab A9+ ci sono invece le patch di sicurezza di agosto 2026: come indicato nel bollettino diffuso da Samsung il mese scorso, vanno a correggere 39 vulnerabilità CVE (di cui 8 di livello critico), e 18 vulnerabilità SVE. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, anche se il produttore potrebbe comunque essere intervenuto per correggere qualche bug o per miglioramenti di stabilità generale.

Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra riceveranno nei prossimi mesi la One UI 9 e Android 17, mentre Galaxy Tab A9+ dovrebbe rimanere ad Android 16 e alla One UI 8.0.

Novità aggiornamenti Xiaomi, REDMI e POCO

Passiamo a Xiaomi, perché in distribuzione ci sono parecchi aggiornamenti tra le versioni Global, europee e cinesi. Il produttore sta infatti distribuendo le patch di sicurezza di settembre 2026 per diversi modelli di smartphone e tablet a marchio Xiaomi, REDMI e POCO con HyperOS 4, ma a breve saranno proposte anche sui dispositivi con HyperOS 3.

Più precisamente, questi i modelli che stanno accogliendo novità in queste ore, con relative versioni:

Xiaomi 15: EEA: 4.0.0.9.XOCEUXM Global: 4.0.0.7.XOCMIXM

Xiaomi 15 Ultra: EEA: 4.0.0.6.XOAEUXM Global: 4.0.0.6.XOAMIXM

Xiaomi 17T: EEA: 4.0.0.7.XPTEUXM

Xiaomi 17 Pro: EEA: 4.0.0.6.XPSEUXM

Xiaomi MIX Flip 2: China: 4.0.0.10.XOHCNXM

Xiaomi Pad 7S Pro: China: 4.0.0.11.XOTCNXM

REDMI K80: China: 4.0.0.8.XOKCNXM

REDMI K80 Pro: China: 4.0.0.8.XOMCNXM

REDMI K100 Pro Max: China: 4.0.0.8.XGNCNXM

POCO F7 Pro: China: 4.0.0.8.XOKCNXM

POCO F7 Ultra: China: 4.0.0.8.XOMCNXM

POCO F9 Ultra: China: 4.0.0.8.XGNCNXM



Oltre alle correzioni di sicurezza (in gran numero questo mese), Xiaomi potrebbe aver integrato bugfix e miglioramenti di stabilità.

Come aggiornare i dispositivi Samsung e Xiaomi

Per verificare l’arrivo di un nuovo aggiornamento su Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra potete fare un salto nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”.

Per fare lo stesso su Galaxy Tab A9+ (che non ha ricevuto la One UI 8.5), potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche affidarvi a Smart Switch, se volete: vi basta collegare il dispositivo al PC e seguire le istruzioni dell’applicazione.

Per controllare l’arrivo di novità su Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, REDMI K80, REDMI K80 Pro, REDMI K100 Pro Max, POCO F7 Pro, POCO F7 Ultra e POCO F9 Ultra potete sempre passare dalle impostazioni, seguendo il percorso “Impostazioni > Info di sistema” e quindi “Scarica aggiornamento”.