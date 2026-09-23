Google ha appena annunciato una nuova “ondata” di App Connesse per Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rendere sempre più “fluido” il flusso di lavoro.

Stiamo integrando sempre più app tra le tue preferite direttamente in Gemini. Invece di passare da una scheda all’altra, ora puoi gestire progetti, creare contenuti creativi e pianificare i tuoi allenamenti, tutto in un unico posto.

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Gemini guadagna una nuova ondata di App Connesse

Tramite un breve post sul blog ufficiale, come anticipato in apertura, Google ha annunciato tante nuove App Connesse per Gemini. Per chi non lo sapesse, le App Connesse (in precedenza note come “Estensioni”) sono quelle app (di Google o di terze parti) con cui l’assistente è in grado di interagire per completare la richiesta dell’utente e fornire risposte più utili.

A partire da oggi, sono in fase di distribuzione queste novità:

App per la produttività (per gestire progetti, organizzare database, dettare appunti e molto altro) come Airtable , Linear , monday.com , PandaDoc , Wispr AI e Zoho .

(per gestire progetti, organizzare database, dettare appunti e molto altro) come , , , , e . App per la creatività (per dare vita alle idee, progettare elementi grafici, creare siti Web) come Adobe , Picsart , Squarespace e Webflow .

(per dare vita alle idee, progettare elementi grafici, creare siti Web) come , , e . App per la quotidianità come apartments.com (per cercare un appartamento), Experian (per monitorare il proprio credito), Peloton (per pianificare gli allenamenti) e SeatGeek (per trovare i biglietti per eventi).

Alla stregua di quanto avvenuto finora, le app possono essere attivate/disattivate a discrezione dell’utente dall’indirizzo gemini.google.com/apps o dalla sezione “App Connesse” delle impostazioni nell’app mobile di Gemini.