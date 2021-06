Kena Mobile porta nei negozi la promozione You&Kena e due offerte

In questi giorni, Kena Mobile – operatore virtuale di proprietà di Noverca S.r.l., società del gruppo TIM – sta portando nei punti vendita fisici due varianti di un’offerta già nota e la promozione You&Kena.

You&Kena nei negozi Kena Mobile: come funziona

La promozione You&Kena non è una novità assoluta per Kena Mobile, infatti l’operatore ha semplicemente deciso di cambiare il nome della You&Me lanciata il mese scorso.

Il meccanismo di funzionamento, invece, non ha subito alcun cambiamento: la promozione consente di ricevere 2 euro di sconto al mese sul costo delle offerte attivate su due SIM Kena Mobile.

Insomma, è necessario il coinvolgimento di due nuove utenze e, in particolare, sono compatibili con la promozione le coppie “portabilità – portabilità” e “portabilità – nuovo numero“. In poche parole, il primo cliente deve necessariamente effettuare il passaggio a Kena Mobile con portabilità del proprio numero, mentre il secondo cliente che passa a Kena usando il codice coupon del primo può anche scegliere di attivare un nuovo numero.

In questo modo viene a crearsi una sorta di legame tra le due utenze che permette ad entrambi i clienti di ottenere un rimborso di 2 euro al mese dopo il rinnovo della propria offerta (ecco la nostra pagina dedicata alle offerte Kena Mobile). Alla luce del menzionato legame, l’eventuale passaggio di uno dei due clienti ad altro operatore o la chiusura dell’utenza Kena Mobile determina la perdita del diritto al rimborso mensile anche in capo all’altro.

In ogni caso, è necessario che si tratti di due nuovi clienti, i già clienti di Kena non hanno la possibilità di sfruttare la promozione.

A meno di eventuali proroghe o altre operazioni di rebranding, quest’iniziativa promozionale terminerà il 9 luglio prossimo e il secondo codice univoco You&Kena dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 15 luglio 2021. La disponibilità della promozione è limitata ai soli punti vendita fisici aderenti.

È bene precisare che la partecipazione a questa promozione impedisce di sfruttare l’iniziativa Porta un Amico.

Kena 9,99 in due varianti nei negozi Kena Mobile

La seconda novità è arrivata già ieri, 3 giugno, e ha come punto di partenza la nota offerta Kena 9,99, adesso disponibile in due nuove varianti presso i punti vendita fisici di Kena Mobile.

Per coloro che ancora non la conoscessero, l’offerta online Kena 9,99 è disponibile per chi attiva un nuovo numero e per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile. Essa mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di Internet 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload (inclusi 5,5 GB in 3G per navigare in Roaming UE) al costo di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna gratis. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Ebbene, partendo da questa, nei negozi sono arrivate le nuove offerte Kena 9,99 Retail e Kena 9,99 100 SMS:

Kena 9,99 Retail presenta lo stesso bundle e lo stesso costo mensile dell’offerta disponibile online, tuttavia non è attivabile dai clienti provenienti da LycaMobile e nei documenti di trasparenza tariffaria si riporta una velocità di navigazione ancora limitata a 30 Mbps sia in download che in upload (online la velocità di download è stata raddoppiata).

presenta lo stesso bundle e lo stesso costo mensile dell’offerta disponibile online, tuttavia non è attivabile dai clienti provenienti da LycaMobile e nei documenti di trasparenza tariffaria si riporta una velocità di navigazione ancora limitata a 30 Mbps sia in download che in upload (online la velocità di download è stata raddoppiata). Kena 9,99 100 SMS è riservata proprio ai clienti provenienti da LycaMobile, riduce a 100 gli SMS inclusi nel bundle e prevede ancora la vecchia limitazione di velocità.

Nessuna delle due offerte prevede costi di attivazione o per la nuova SIM. L’ultima differenza rispetto all’offerta online Kena 9,99 attiene alla rinuncia alle future rimodulazioni: nei documenti di trasparenza tariffaria di Kena 9,99 Retail e Kena 9,99 100 SMS non se ne fa menzione.