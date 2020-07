Kena Mobile “Porta un amico” offre rimborsi fino a 50 euro

Torniamo a parlare di Kena Mobile, il noto ed apprezzato operatore virtuale facente capo a TIM, ma questa volta non lo facciamo per parlarvi di nuove offerte telefoniche, bensì per la proroga fino al 31 luglio 2020 della promozione Porta un amico, che permette di ottenere rimborsi decisamente interessanti.

Insomma, se qualche giorno addietro vi avevamo segnalato la proroga della migliore offerte Kena Mobile a condizioni ancora più vantaggiose, oggi vediamo come ottenere qualche rimborso invitando i propri amici a passare a Kena Mobile.

Kena Mobile “Porta un amico”: rimborsi fino a 50 euro

Sfruttare il meccanismo Porta un amico è semplicissimo: in parole povere, i già clienti Kena Mobile possono richiedere il proprio codice e condividerlo coi propri amici e conoscenti, invitandoli a passare ad una qualsiasi delle offerte dell’operatore, portando il proprio numero.

La promozione permette a chi convide il Codice Invito di ottenere fino a 10 rimborsi, ciascuno fino ad un massimo di 5 euro al mese (per un valore di rimborso massimo cumulabile di 50 euro). Il rimborso viene accreditato sul credito residuo della SIM Kena.

Dal punto di vista dell’invitato, invece, è prevista una ricarica di importo massimo di 5 euro. Il nuovo cliente, naturalmente, potrà sfruttare a propria volta il meccanismo “Porta un amico” e ottenere fino a 10 rimborsi.

Il cliente invitato deve restare in Kena almeno fino al secondo rinnovo dell’offerta per ricevere il rimborso pari al valore dell’offerta e fino a un massimo di 5 euro al mese. Se l’amico portato in Kena cambia operatore prima di aver effettuato il secondo rinnovo, nemmeno il già cliente Kena che ha invitato riceverà il suo bonus. Al contrario, se è il già cliente Kena a passare a un altro operatore, il nuovo amico invitato riceverà comunque il suo bonus di massimo 5 euro al secondo rinnovo.

Il codice può essere sfruttato per l’attivazione sia online che presso i punti vendita autorizzati.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito Kena Mobile:

Kena Mobile “Porta un amico”