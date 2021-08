Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, lancia due nuove interessanti proposte per attirare l’attenzione di nuovi e vecchi utenti.

Kena Full offre tanti muniti e giga a 6 euro

Iniziando da Kena Full, si tratta di una offerta valida per chi è già titolare di un abbonamento con l’operatore MVNO ma senza offerte mobile attive. In questo caso la società permette di attivare Kena Full che, per 6 euro al mese, offre 1000 minuti di traffico voce su rete fissa e mobile verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su connettività 4G.

Tutto il calcio che conta con Kena Mobile

Kena TIMVISION è invece l’offerta ideale per chi è alla ricerca di una soluzione per guardare tutta la Serie A TIM e molto altro. Attivabile presso i rivenditori aderenti, tramite il sito o l’app ufficiale, l’offerta permette di guardare i seguenti eventi sportivi:

tutta la Serie A TIM con DAZN (10 partite su 10 per ogni turno comprese 7 in esclusiva, la UEFA Europa League e i migliori incontri della UEFA Conference League;

la UEFA Champions League di Infinity+;

tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 con Eurosport Player;

tante altre competizioni sportive.

Il costo dell’offerta è pari a 29,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 34,99 euro al mese. Il costo di attivazione è invece pari a 55,99 euro, di cui 19,99 euro di pagamento anticipato e 36 euro da corrispondere in rate da 12 mesi da 3 euro l’una.

Attiva Kena TIMVISION

