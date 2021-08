Kena Mobile lancia Kena 7,99 Flash: attacco a Iliad e PosteMobile

Nella giornata di ieri, 2 agosto 2021, Kena Mobile – apprezzato operatore virtuale di casa TIM – ha aggiornato il proprio listino di offerte introducendo la nuova Kena 7,99 Flash, una operator attack che mette nel mirino Iliad e PosteMobile.

Nell’ultimo periodo Kena Mobile ha fatto parlare di sé soprattutto per le offerte acquistabili nei supermercati e nei negozi Unieuro e per la compatibilità con il pacchetto Calcio di TIMVISION. Adesso, invece, l’apprezzato operatore virtuale torna nel proprio terreno di caccia principale: le offerte online.

Kena (Mobile) 7,99 Flash: informazioni e costi

La nuova offerta Kena 7,99 Flash è di tipo operator attack, infatti, come si legge sul sito di Kena Mobile, è disponibile all’attivazione soltanto per i clienti in arrivo da Iliad e PosteMobile che facciano contestuale richiesta di portabilità del numero.

Per quanto riguarda contenuti e condizioni economiche dell’offerta, Kena 7,99 Flash mette a disposizione minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati 4G (con la velocità limitata a 30 Mbps), di cui 4,5 GB in 3G sfruttabili mensilmente anche in Roaming UE. Il tutto viene offerto al costo mensile di 7,99 euro.

Per l’offerta in questione, Kena Mobile ha deciso di azzerare in promozione sia il costo di attivazione che quello per la nuova SIM (con consegna a domicilio). L’attivazione si può effettuare direttamente online, dall’applicazione Kena Mobile, presso i negozi autorizzati oppure chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181.

Sul sito di Kena Mobile sono disponibili anche altre offerte: