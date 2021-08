Gli aggiornamenti software di cui parliamo quest’oggi, 19 agosto 2021, arrivano tutti da Xiaomi e Redmi e hanno comune denominatore la MIUI 12.5 con base Android 11.

Insomma, mentre cresce l’attesa per la MIUI 13 e la casa cinese ha ufficializzato la nuova MIUI 12.5 Enhanced Edition, il cui roll out è partito solo in terra natìa, non si fermano né rallentano i lavori di diffusione dell’aggiornamento alla MIUI 12.5.

Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10, Redmi Note 9: le novità degli aggiornamenti

Tre, in particolare, sono gli smartphone che abbracciano questa nuova versione della MIUI, ovvero Redmi Note 9, Redmi Note 10 e Xiaomi Mi 11 Lite, sebbene con alcune precisazioni da fare.

Per quanto riguarda Redmi Note 9, avete sicuramente avuto la sensazione di aver già letto il suo nome associato all’aggiornamento alla MIUI 12.5 con Android 11 e avete perfettamente ragione: a fine luglio vi avevamo segnalato il rilascio per la versione indiana, con annesso – lungo – changelog ufficiale. Per fortuna il percorso di rilascio di questo update è praticamente terminato: all’appello manca soltanto la variante di Taiwan, mentre per la variante Global è stata rilasciata la MIUI V12.5.1.0.RJOMIXM e per quella EEA la MIUI V12.5.1.0.RJOEUXM.

Redmi Note 10 (ecco la nostra recensione) e Xiaomi Mi 11 Lite (ecco la nostra recensione), invece, sono i due modelli che più recentemente hanno iniziato ad aggiornarsi alla MIUI 12.5 con annesso Android 11 in India. In particolare, Xiaomi Mi 11 Lite (modello 4G) sta ricevendo la versione software V12.5.2.0.RKQINXM, che, accanto alle novità che già conosciamo, comprende anche le patch di sicurezza di agosto 2021. Redmi Note 10, dal canto suo, sta ricevendo la versione V12.5.1.0.RKGINXM, ma è fermo alle patch di sicurezza di giugno 2021.

Come aggiornare Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10, Redmi Note 9

Il percorso da seguire per provare a cercare manualmente questi nuovi aggiornamenti è lo stesso: “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

