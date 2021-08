Durante l’evento della settimana scorsa in cui Xiaomi ha tolto i veli su Xiaomi MIX 4 e Xiaomi Mi Pad 5/5 Pro, il colosso cinese annunciava anche la MIUI 12.5 Enhanced Edition. In attesa dell’arrivo della MIUI 13, l’azienda cinese ha annunciato i piani di miglioramento per la MIUI 12.5 sotto tutti i punti di vista.

Tutti gli smartphone aggiornati entro il 27 agosto

Ebbene, in un nuovo post pubblicato sulla community ufficiale, scopriamo che la prima tranche di smartphone Xiaomi interessati dall’aggiornamento hanno iniziato a riceverlo a partire da giorno 13 agosto e la totalità dei dispositivi verranno aggiornati entro il 27 agosto, nessuno escluso. Ricordiamo che al momento i 12 modelli di smartphone eleggibili a ricevere l’aggiornamento software riguardano quelli muniti della ROM cinese; non è ancora noto il piano di lancio dell’update per il mercato internazionale.

La MIUI 12.5 Enhanced Edition vede l’arrivo di ben 160 miglioramenti per quanto riguarda le problematiche di sistema, mentre sono più di 224 quelli che riguarderanno le correzioni relative alle applicazioni di sistema. Insomma, si tratta di un importante piano di correzione di bug e malfunzionamenti vari pensato per migliorare di molto l’esperienza utente.

Quali sono gli smartphone interessati

Ecco la lista degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento:

