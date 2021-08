Si terrà il prossimo 10 agosto il 2021 Lei Jun Annual Speech, evento nel corso del quale il CEO e co-fondatore di Xiaomi svelerà le sue 10 scelte più difficili. Nella giornata di oggi Lei Jun ha risposto, attraverso il proprio account Weibo, ad alcuni amici e fan che gli chiedevano maggiori dettagli sull’evento.

Il lancio di MIUI 13

Tra le tante domande poste non potevano mancare quelle relative a MIUI 13, la prossima versione del firmware personalizzato che caratterizza gli smartphone Xiaomi. Il CEO non si è certo sottratto alle domande, ricordando che il team di sviluppo di MIUI è aperto ai suggerimenti provenienti da chiunque e che si sta concentrando soprattutto sul perfezionamento e la correzione dei problemi legati all’esperienza di base.

Al termine delle proprie dichiarazioni Lei Jun ha inoltre svelato il periodo in cui sarà lanciata MIUI 13, senza però fornire una data esatta: “MIUI 13 sarà rilasciata alla fine dell’anno, e spero sia in grado di soddisfare le aspettative di ognuno“. Non una vera e propria data quindi, quanto piuttosto un periodo, che però ci lascia capire che l’arrivo della nuova ROM è abbastanza lontano nel tempo.

Non è però da escludere l’annuncio ufficiale nel corso del mese di agosto, come aveva ipotizzato qualche voce di corridoio negli ultimi mesi. L’informazione di Lei Jun è infatti da intendere, con ogni probabilità, in relazione alla versione stabile di MIUI 13, che come di consuetudine sarà preceduta da una fase beta, probabilmente molto lunga, necessaria per affinare il codice e risolvere i problemi che inevitabilmente si presenteranno.

È dunque possibile che nelle prossime settimane venga annunciata la nuova release e che in quelle successive inizi ad arrivare la prima beta, che porterà solo alcune delle novità previste. D’altro canto Xiaomi deve concentrarsi molto sullo sviluppo di MIUI 13, dopo il flop di MIUI 12 solo parzialmente risolto con MIUI 12.5, il cui sviluppo ha inevitabilmente rallentato quello della versione successiva.

A quanto pare l’appuntamento con gli speech di Lei Jun è destinato a diventare una consuetudine, come risposta lo stesso dirigente, che ha effettuato il primo lo scorso anno e che intende utilizzare l’evento per raccontare nuovi aneddoti legati alla storia di Xiaomi e una sorta di riassunto delle novità intercorse tra un evento e l’altro.