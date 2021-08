Il team di sviluppo di Samsung sta continuando a rilasciare una montagna di aggiornamenti software per i propri smartphone e tablet. Quest’oggi le patch di agosto sbarcano su altri dispositivi mentre Android 11 continua a giungere anche su smartphone di fascia bassa.

Patch di agosto per Samsung Galaxy S21, Galaxy Z Flip, Galaxy S20 e Galaxy Tab S6

Partendo dalle patch di sicurezza di agosto, la famiglia Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy Z Flip stanno ricevendo l’aggiornamento con il firmware G99*BXXU3AUGM e F700FXXS7DUG1/F707BXXS4DUG3 – questi ultimi per la versione 4G/5G dello smartphone pieghevole di Samsung. L’aggiornamento è al momento in fase di propagazione a partire dall’Olanda e dal Belgio, perciò potrebbe arrivare nel nostro Paese già dai prossimi giorni.

Passando all’ex generazione di smartphone di fascia alta, ovvero Samsung Galaxy S20, l’aggiornamento con le patch di agosto è attualmente in propagazione dalla Germania con il firmware G98xFXXU9DUH2. C’è posto anche per il tablet Samsung Galaxy Tab S6 che, con il firmware T865XXOS4CUG1, si aggiorna anch’esso in Germania con le patch di agosto.

Non dovrebbero trovare posto novità software ma unicamente i fix e le correzioni di sicurezza annunciate da Samsung all’inizio del mese.

Android 11 arriva su Samsung Galaxy A10

Passando invece al programma di aggiornamento ad Android 11 per gli smartphone di fascia bassa, in queste ore Samsung Galaxy A10 entra a far parte dei dispositivi a montare l’ultimo sistema operativo di Google. L’aggiornamento A105FDDU6CUH2, assieme alle patch di luglio, è in rilascio in India con tutte le novità che ormai conosciamo bene.

Come aggiornare smartphone e tablet Samsung

Tutti gli aggiornamenti software discussi nei capitoli soprastanti, tenendo conto dei Paesi in cui sono al momento in rilascio, possono essere scaricati manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Samsung